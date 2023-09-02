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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
30%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:00

  Goodman написав:
  valya написав:Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую

порадьте, як культурно зайти у цей банк.
бачу тут %% вищі , чим у ТАСі..

Напишіть алгоритм, яку карту відкривати, як поповнювати і як тянути %% ,
бо в моєму оточенні пункту видачі нема. Дякую красно.

Через приложение и ранее надо было самому снимать странички паспорта, а сейчас???, многие банки перешли с проверкой через ДИЯ и с наличием з.паспорта или гражд.паспорта но, только пластика. Поэтому пробуйте через приложение и там она вас будет вести по этапам.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:55

  Goodman написав:
  valya написав:Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую

порадьте, як культурно зайти у цей банк.
бачу тут %% вищі , чим у ТАСі..

Напишіть алгоритм, яку карту відкривати, як поповнювати і як тянути %% ,
бо в моєму оточенні пункту видачі нема. Дякую красно.

Як відкриєте, напишіть будь ласка, чи дали кредитний ліміт.
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 21:40

Goodman
Все вірно вже описали. В мене відкриття було онлайн фотканьєм паспорта-книжечки. Карту доставили в ТАС.
valya
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 21:50

Всім дякую, коплю гривні для депозита від мінфіна , как только - так и сразу.
Goodman
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