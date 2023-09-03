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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 вер, 2023 09:00
Goodman написав: valya написав:
Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую
порадьте, як культурно зайти у цей банк.
бачу тут %% вищі , чим у ТАСі..
Напишіть алгоритм, яку карту відкривати, як поповнювати і як тянути %% ,
бо в моєму оточенні пункту видачі нема. Дякую красно.
Через приложение и ранее надо было самому снимать странички паспорта, а сейчас???, многие банки перешли с проверкой через ДИЯ и с наличием з.паспорта или гражд.паспорта но, только пластика. Поэтому пробуйте через приложение и там она вас будет вести по этапам.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 09:55
Goodman написав: valya написав:
Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую
порадьте, як культурно зайти у цей банк.
бачу тут %% вищі , чим у ТАСі..
Напишіть алгоритм, яку карту відкривати, як поповнювати і як тянути %% ,
бо в моєму оточенні пункту видачі нема. Дякую красно.
Як відкриєте, напишіть будь ласка, чи дали кредитний ліміт.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 21:40
Goodman
Все вірно вже описали. В мене відкриття було онлайн фотканьєм паспорта-книжечки. Карту доставили в ТАС.
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valya
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Додано: Суб 02 вер, 2023 21:50
Всім дякую, коплю гривні для депозита від мінфіна , как только - так и сразу.
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Goodman
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Додано: Нед 03 вер, 2023 08:38
Goodman дякую всім за поради, пройшов квест відкрий дистанційну карту,
але, так як паспорт книжечка - все рівно потрібно йти до точки видачі.
загран паспорту нема. такі ось пиріжки.
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Goodman
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Додано: Нед 03 вер, 2023 09:22
Goodman написав:
загран паспорту нема. такі ось пиріжки.
Зачем Вам деньги,если нет з.паспорта??? Получаеься Вы не разу не выезжали в жизни за границу на отдых??. Это плохо...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 03 вер, 2023 22:19
Игорь Алексеевич написав: Goodman написав:
загран паспорту нема. такі ось пиріжки.
Зачем Вам деньги,если нет з.паспорта??? Получаеься Вы не разу не выезжали в жизни за границу на отдых??. Это плохо...
обов'язково треба загран ,хоча б заради дія@підпис
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Додано: Нед 03 вер, 2023 22:24
ramaz написав:
открыть кредитку (лимит наливают довольно охотно).
спасибо - все точно , с порога налили 27к
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Goodman
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