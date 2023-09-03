RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:00

  Goodman написав:
  valya написав:Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую

порадьте, як культурно зайти у цей банк.
бачу тут %% вищі , чим у ТАСі..

Напишіть алгоритм, яку карту відкривати, як поповнювати і як тянути %% ,
бо в моєму оточенні пункту видачі нема. Дякую красно.

Через приложение и ранее надо было самому снимать странички паспорта, а сейчас???, многие банки перешли с проверкой через ДИЯ и с наличием з.паспорта или гражд.паспорта но, только пластика. Поэтому пробуйте через приложение и там она вас будет вести по этапам.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7088
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:55

  Goodman написав:
  valya написав:Чи можна тут відкрити картку, депо при наявності тільки державного паспорту книжечки? Подякую

порадьте, як культурно зайти у цей банк.
бачу тут %% вищі , чим у ТАСі..

Напишіть алгоритм, яку карту відкривати, як поповнювати і як тянути %% ,
бо в моєму оточенні пункту видачі нема. Дякую красно.

Як відкриєте, напишіть будь ласка, чи дали кредитний ліміт.
посетитель
 
Повідомлень: 679
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 21:40

Goodman
Все вірно вже описали. В мене відкриття було онлайн фотканьєм паспорта-книжечки. Карту доставили в ТАС.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 31.10.12
Подякував: 625 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 21:50

Всім дякую, коплю гривні для депозита від мінфіна , как только - так и сразу.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6078
З нами з: 23.11.14
Подякував: 744 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 08:38

Goodman дякую всім за поради, пройшов квест відкрий дистанційну карту,
але, так як паспорт книжечка - все рівно потрібно йти до точки видачі.
загран паспорту нема. такі ось пиріжки.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6078
З нами з: 23.11.14
Подякував: 744 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:22

Re: Sportbank

  Goodman написав:загран паспорту нема. такі ось пиріжки.
Зачем Вам деньги,если нет з.паспорта??? Получаеься Вы не разу не выезжали в жизни за границу на отдых??. Это плохо...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7088
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 22:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Goodman написав:загран паспорту нема. такі ось пиріжки.
Зачем Вам деньги,если нет з.паспорта??? Получаеься Вы не разу не выезжали в жизни за границу на отдых??. Это плохо...
обов'язково треба загран ,хоча б заради дія@підпис
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14157
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 22:24

Re: Sportbank

  ramaz написав:открыть кредитку (лимит наливают довольно охотно).

спасибо - все точно , с порога налили 27к
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6078
З нами з: 23.11.14
Подякував: 744 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 274275276277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.