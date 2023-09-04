Додано: Пон 04 вер, 2023 09:15

в неділю дзвонив чувак , дзвонив не по номеру в заявці , а по номеру який стоїть в ТАСі. Я відказав, що у мене 2 номера Київстару, маю два різних тел, кнопочний (тягати з собою) і смарт для роботи з застосунками, нічого дивного.Він погодився і сказав, що позвонить на тел в заявці.Подзвонив , почав розпитувати про доходи - я йому все переповів , все те, що писав в заявці - тобто підтвердив.Запитав про картки інших банків, теж відповів , він двічі перепитав за картку МОНО.Наголосив , що буду приймати участь в депозитній програмі.Він спитав, чи буду користуватися кредитними коштами, кажу так.В моні ліміт 5 000, є ще картка Привата , але там все добре, бо я бувший приватовець.Добре , дякую Вам. Очікуйте пуш з погодженням суми.Напевно вони полізли в анали ТАСі , подивилися , що там все добре.Потім полізли в БКрИст.До речі, кожен депозит в ТАСІ , на відділенні відкривав більш як годину (йшли перевірки) .ЩЕ ОДНА ЦІКАВА ДЕТАЛЬЩойно глянув МІЙ КАПІТАЛ в ТАСбанку , то кредитний ліміт відповідає 10 частинісумі діючих депозитів на сьогодні. Ось так.Хочеш щось отримати, тре туди положити .