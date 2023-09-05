|
|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 вер, 2023 09:22
Goodman написав:
10 частині сумі діючих депозитів на сьогодні. Ось так.
Хочеш щось отримати, тре туди положити .
Вы с 14года на форуме и наивно думаете, если есть депозиты, то нальют на кредитку по полной....
У банков своя логика и своя таблица кому и сколько наливать. Наливают некоторым 000грн., а некоторым и 50тыс, хотя у одного и у др. в банке нет не каких депозитов и с ним никто не работал по др. программам.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7106
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 вер, 2023 09:27
Игорь Алексеевич не по полной, а только 10 часть.
еще не вечер ,
конечно наливают, у людей ейфория всевозможности и вседозволенности, потом банк имеет
их по полной.
меня уже начинает доставть одна кура из мирних, небанковских - найди ей подтверждение,
что только нужно возвращать тело кредита , а %% спишем на войну.
м что ОТП банк враждебний нам и ему можно не отдавать. // хотя ОТП прислал ей СМС , у
вас задолженность 14К , заплатите 10,8К и ми расстанемся друзьми //.
Алексеевич, Ви всегда прави, Ви как медаль и украшение даного форума.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6089
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 22:52
Подскажите, если снять эквивалент 10К грн. в банкомате еврозоны, по какому курсу евро посчитает?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 759
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 вер, 2023 19:29
ВIВ написав:
Подскажите, если снять эквивалент 10К грн. в банкомате еврозоны, по какому курсу евро посчитает?
по курсу банка +2% (хоча дані ще з середини минулого року, а потім знайшлися варіанти покраще). Ех, були часи коли знімати можна було по курсу МПС. P.S. Також потрібно ще враховувати, що деякі банки власники банкоматів можуть брати свою комісію
-
nickvp
-
-
- Повідомлень: 442
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|