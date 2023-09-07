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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 275276277278

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Sportbank 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:22

Re: Sportbank

  Goodman написав:10 частині сумі діючих депозитів на сьогодні. Ось так.
Хочеш щось отримати, тре туди положити .
Вы с 14года на форуме и наивно думаете, если есть депозиты, то нальют на кредитку по полной....
У банков своя логика и своя таблица кому и сколько наливать. Наливают некоторым 000грн., а некоторым и 50тыс, хотя у одного и у др. в банке нет не каких депозитов и с ним никто не работал по др. программам.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:27

Игорь Алексеевич не по полной, а только 10 часть.
еще не вечер ,
конечно наливают, у людей ейфория всевозможности и вседозволенности, потом банк имеет
их по полной.
меня уже начинает доставть одна кура из мирних, небанковских - найди ей подтверждение,
что только нужно возвращать тело кредита , а %% спишем на войну.
м что ОТП банк враждебний нам и ему можно не отдавать. // хотя ОТП прислал ей СМС , у
вас задолженность 14К , заплатите 10,8К и ми расстанемся друзьми //.

Алексеевич, Ви всегда прави, Ви как медаль и украшение даного форума.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:52

Подскажите, если снять эквивалент 10К грн. в банкомате еврозоны, по какому курсу евро посчитает?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 19:29

  ВIВ написав:Подскажите, если снять эквивалент 10К грн. в банкомате еврозоны, по какому курсу евро посчитает?

по курсу банка +2% (хоча дані ще з середини минулого року, а потім знайшлися варіанти покраще). Ех, були часи коли знімати можна було по курсу МПС. P.S. Також потрібно ще враховувати, що деякі банки власники банкоматів можуть брати свою комісію
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:27

  Игорь Алексеевич написав:Зачем Вам деньги,если нет з.паспорта??? Получаеься Вы не разу не выезжали в жизни за границу на отдых??. Это плохо...

дурак шолі...

А, ти ж цей, місцевий шут, тоді понятно)
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:49

  Игорь Алексеевич написав:, не выезжали в жизни за границу на отдых??.,

а зачем безработным отдыхать ?
J
 
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  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:, не выезжали в жизни за границу на отдых??.,

а зачем безработным отдыхать ?

как "зачем"?
Как всё-таки хорошо - ничего не делать, а потом взять и отдохнуть (с)
maniachello
 
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  #<1 ... 275276277278
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