|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:56
Игорь Алексеевич есть возможность висечь Вам памятник при жизни из гранита , наилучшего качества, с ручними роботами. И установить на родине героя.
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:35
Когда у чел нет аргументов для дискуссии он пишет херню Значит вы из совка с отдыхом от профкома. И держите монеты именно для памятника из гранита - по богатому, сейчас модно с цветной фото ....)))
|