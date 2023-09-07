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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:56

Игорь Алексеевич есть возможность висечь Вам памятник при жизни из гранита , наилучшего качества, с ручними роботами. И установить на родине героя.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:35

  Goodman написав:Игорь Алексеевич есть возможность висечь Вам памятник при жизни из гранита , наилучшего качества, с ручними роботами. И установить на родине героя.
Когда у чел нет аргументов для дискуссии он пишет херню Значит вы из совка с отдыхом от профкома. И держите монеты именно для памятника из гранита - по богатому, сейчас модно с цветной фото ....)))
Игорь Алексеевич
 
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З нами з: 13.09.09
Подякував: 75 раз.
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  #<1 ... 276277278279
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