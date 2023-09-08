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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:56

Игорь Алексеевич есть возможность висечь Вам памятник при жизни из гранита , наилучшего качества, с ручними роботами. И установить на родине героя.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:35

  Goodman написав:Игорь Алексеевич есть возможность висечь Вам памятник при жизни из гранита , наилучшего качества, с ручними роботами. И установить на родине героя.
Когда у чел нет аргументов для дискуссии он пишет херню Значит вы из совка с отдыхом от профкома. И держите монеты именно для памятника из гранита - по богатому, сейчас модно с цветной фото ....)))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 07:04

Игорь Алексеевич Ви мне предлагаете не меньшую фантазию, бросить все , и как у Петра1 поехать за кордон учиться и набираться уму разуму, как люди живут и зарабативают. И вот я такой весь наученний возвращаюсь сюди и хочу все ето применить.

28 дек. 2021 г. — Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала сонячну електростанцію у Нікополі, демонтувала обладнання і залишає місто.

PS пишіть якось простіше. У Вас захмарний рівень спілкування.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 07:07

  Игорь Алексеевич написав:
  Goodman написав:Игорь Алексеевич есть возможность висечь Вам памятник при жизни из гранита , наилучшего качества, с ручними роботами. И установить на родине героя.
Когда у чел нет аргументов для дискуссии он пишет херню Значит вы из совка с отдыхом от профкома. И держите монеты именно для памятника из гранита - по богатому, сейчас модно с цветной фото ....)))


Це офігенний аргумент, зважаючи на реалії воєнного стану , нічого з Вашого запропонування втілити не можна. Ні виїхати ЛЕГАЛЬНО , ні розвернутися масштабно.
А воздигнуть памятник нерукотворний, к которому не зарастет народная тропа - реальність.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:24

Goodman та забийте Ви та реагуйте. Вас просто тролять. Я був у понад 30 країнах світу. І бачив як тяжко там люди працюють. Більшість людей. Яких експлуатують досить нещадно. Які мають мінімальну соціальну захищеність. Так, відпочивальники що лежать на лежаку поряд та мають гроші шикують, бо різниця цін на екзотику в їх кріїнах та на умовному півдні суттєва. Так є багато пенсів з багатих країн яким їх соціальний захист дозволяє відпочивати у теплих краях. А місцева обслуга, якщо її запитати вам повідомить що за законом має тиждень відпустки на рік і ту не бере, бо по перше усе одно нікуди не поїде а по друге потрібні гроші. Тому відпочивають в основному на свята збираючись великими сім'ями. То чому тут вчитись. Для того щоб більшість громадян країни могла їздити відпочивати за кордон має вирости ВВП країни, доходи на душу населення. І це питання точно не вирішується тим що хтось поїде за кордон і побачить що десь ліди живуть краще ніж у нас. Поїздкою не змінити нічого. Для того щоб більше заробляти потрібні не поїздки, а знання, здібності та везіння. Ну і звичайно бажання працювати і часто багато працювати та важко працювати. Без цих складових стати успішною людиною просто відвідуючи закордон практично неможливо. Так можуть бути нуворіши яким пощастило і вони виявились у потоці який їх виніс на рівень трошки вище ніж середній. Але фортуна штука мінлива, вона так само може повернути такого висновку туди звідки дістала. Тому не зважайте на хибні думки. Особисто я вважаю що головне це отримувати радість від життя не слухаючи безглуздих порад. Як це зробити ? Універсального рецепту на жаль немає - у кожного свій шлях. Але це точно ніяк не залежить від відвідання за кордону. Нехай щастить!
Alien
 
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