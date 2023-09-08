Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:24

Goodman та забийте Ви та реагуйте. Вас просто тролять. Я був у понад 30 країнах світу. І бачив як тяжко там люди працюють. Більшість людей. Яких експлуатують досить нещадно. Які мають мінімальну соціальну захищеність. Так, відпочивальники що лежать на лежаку поряд та мають гроші шикують, бо різниця цін на екзотику в їх кріїнах та на умовному півдні суттєва. Так є багато пенсів з багатих країн яким їх соціальний захист дозволяє відпочивати у теплих краях. А місцева обслуга, якщо її запитати вам повідомить що за законом має тиждень відпустки на рік і ту не бере, бо по перше усе одно нікуди не поїде а по друге потрібні гроші. Тому відпочивають в основному на свята збираючись великими сім'ями. То чому тут вчитись. Для того щоб більшість громадян країни могла їздити відпочивати за кордон має вирости ВВП країни, доходи на душу населення. І це питання точно не вирішується тим що хтось поїде за кордон і побачить що десь ліди живуть краще ніж у нас. Поїздкою не змінити нічого. Для того щоб більше заробляти потрібні не поїздки, а знання, здібності та везіння. Ну і звичайно бажання працювати і часто багато працювати та важко працювати. Без цих складових стати успішною людиною просто відвідуючи закордон практично неможливо. Так можуть бути нуворіши яким пощастило і вони виявились у потоці який їх виніс на рівень трошки вище ніж середній. Але фортуна штука мінлива, вона так само може повернути такого висновку туди звідки дістала. Тому не зважайте на хибні думки. Особисто я вважаю що головне це отримувати радість від життя не слухаючи безглуздих порад. Як це зробити ? Універсального рецепту на жаль немає - у кожного свій шлях. Але це точно ніяк не залежить від відвідання за кордону. Нехай щастить!