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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 276277278279 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.8 5 21 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 5% 1 2- Погане. Некомпетентне. 29% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 3 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 52% 11 Всього голосів : 21 Додано: Чет 07 вер, 2023 21:56 Игорь Алексеевич есть возможность висечь Вам памятник при жизни из гранита , наилучшего качества, с ручними роботами. И установить на родине героя. Goodman

Повідомлень: 6099 З нами з: 23.11.14 Подякував: 744 раз. Подякували: 552 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 22:35 Goodman написав: Игорь Алексеевич есть возможность висечь Вам памятник при жизни из гранита , наилучшего качества, с ручними роботами. И установить на родине героя. есть возможность висечь Вам памятник при жизни из гранита , наилучшего качества, с ручними роботами. И установить на родине героя. Когда у чел нет аргументов для дискуссии он пишет херню Значит вы из совка с отдыхом от профкома. И держите монеты именно для памятника из гранита - по богатому, сейчас модно с цветной фото ....))) Когда у чел нет аргументов для дискуссии он пишет херню Значит вы из совка с отдыхом от профкома. И держите монеты именно для памятника из гранита - по богатому, сейчас модно с цветной фото ....))) Игорь Алексеевич Повідомлень: 7137 З нами з: 13.09.09 Подякував: 75 раз. Подякували: 755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 07:04 Игорь Алексеевич Ви мне предлагаете не меньшую фантазию, бросить все , и как у Петра1 поехать за кордон учиться и набираться уму разуму, как люди живут и зарабативают. И вот я такой весь наученний возвращаюсь сюди и хочу все ето применить.



28 дек. 2021 г. — Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала сонячну електростанцію у Нікополі, демонтувала обладнання і залишає місто.



PS пишіть якось простіше. У Вас захмарний рівень спілкування. Goodman

Повідомлень: 6099 З нами з: 23.11.14 Подякував: 744 раз. Подякували: 552 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 07:07 Игорь Алексеевич написав: Goodman написав: Игорь Алексеевич есть возможность висечь Вам памятник при жизни из гранита , наилучшего качества, с ручними роботами. И установить на родине героя. есть возможность висечь Вам памятник при жизни из гранита , наилучшего качества, с ручними роботами. И установить на родине героя. Когда у чел нет аргументов для дискуссии он пишет херню Значит вы из совка с отдыхом от профкома. И держите монеты именно для памятника из гранита - по богатому, сейчас модно с цветной фото ....))) Когда у чел нет аргументов для дискуссии он пишет херню Значит вы из совка с отдыхом от профкома. И держите монеты именно для памятника из гранита - по богатому, сейчас модно с цветной фото ....)))



Це офігенний аргумент, зважаючи на реалії воєнного стану , нічого з Вашого запропонування втілити не можна. Ні виїхати ЛЕГАЛЬНО , ні розвернутися масштабно.

А воздигнуть памятник нерукотворний, к которому не зарастет народная тропа - реальність. Це офігенний аргумент, зважаючи на реалії воєнного стану , нічого з Вашого запропонування втілити не можна. Ні виїхати ЛЕГАЛЬНО , ні розвернутися масштабно.А воздигнуть памятник нерукотворний, к которому не зарастет народная тропа - реальність. Goodman

Повідомлень: 6099 З нами з: 23.11.14 Подякував: 744 раз. Подякували: 552 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:24 Goodman та забийте Ви та не реагуйте. Вас просто тролять. Я був у понад 30 країнах світу. І бачив як тяжко там люди працюють. Більшість людей. Яких експлуатують досить нещадно. Які мають мінімальну соціальну захищеність. Так, відпочивальники що лежать на лежаку поряд та мають гроші шикують, бо різниця цін на екзотику в їх кріїнах та на умовному півдні суттєва. Так є багато пенсів з багатих країн яким їх соціальний захист дозволяє відпочивати у теплих краях. А місцева обслуга, якщо її запитати вам повідомить що за законом має тиждень відпустки на рік і ту не бере, бо по перше усе одно нікуди не поїде а по друге потрібні гроші. Тому відпочивають в основному на свята збираючись великими сім'ями. То чому тут вчитись. Для того щоб більшість громадян країни могла їздити відпочивати за кордон має вирости ВВП країни, доходи на душу населення. І це питання точно не вирішується тим що хтось поїде за кордон і побачить що десь ліди живуть краще ніж у нас. Поїздкою не змінити нічого. Для того щоб більше заробляти потрібні не поїздки, а знання, здібності та везіння. Ну і звичайно бажання працювати і часто багато працювати та важко працювати. Без цих складових стати успішною людиною просто відвідуючи закордон практично неможливо. Так можуть бути нуворіши яким пощастило і вони виявились у потоці який їх виніс на рівень трошки вище ніж середній. Але фортуна штука мінлива, вона так само може повернути такого висновку туди звідки дістала. Тому не зважайте на хибні думки. Особисто я вважаю що головне це отримувати радість від життя не слухаючи безглуздих порад. Як це зробити ? Універсального рецепту на жаль немає - у кожного свій шлях. Але це точно ніяк не залежить від відвідання за кордону. Нехай щастить! Alien Повідомлень: 2438 З нами з: 12.01.20 Подякував: 72 раз. Подякували: 720 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:07 Re: Sportbank Alien написав: Я був у понад 30 країнах світу. Я був у понад 30 країнах світу. Я не знаю, где вы были, и что вы там видели. Но у моей семьи один из бизнес. - тур.фирма. Не хочу говорить где мы отдыхали и в каких странах, но про то что не могут позволить нашим отдыхать - бред. Мы привыкли всё на холяву, типа оплата профкома 95%, но никогда не задумывались про стоимость туров. Для мало обеспеченных даже в этом году у нас многие кому за 60 ездили автоб. турами - Болгария, Македония, Албания, Черногория на 10 дней с 5 беспл. экскурсиями и проживанием в отелях на завтраках. Стоимость 11тыс. грн. И таких вариантов особенно до войны 6-10тыс.грн. было полно по Европе на автобусах из Львова. Некоторые пенсионеры ежегодно, хоть раз в год ездят и довольны. Да и сейчас люди летают отдыхать. Правда логистика трудноватая, вылеты из Молдовы или Польши, но желающих отдыхать за бугром очень много. А до войны в летний период только из Борисполя в Турцию с 12 ночи и до 6 утра стояло по 8-10 рейсов, а в сутки до 15 рейсов, плюс Египет, Занзибар, т.д и все забито было на 2 недели вперёд. И не забываем, что в это время в стране и мире была пандемия и были свои трудности с отдыхами. Цены в тот же Египет были 12-15 тыс.грн. на двоих на 7 ночей. Отели правда душманские, но всё равно лучше,чем в Бердянске. А до пандемии, то наплыв туристов был просто сумасшедший. Поэтому если люди не в теме, то нехер писать..., что всё дорого и нужны огромные средства. Зайдите в любое тур. агенство и Вам предложат на Ваш бюджет не плохие варианты отдыха.

А работать надо везде и для кого то цемент таскать - он скажет тяжёлая работа и банкир сидя на стуле то же скажет тяжёлая работа. Я не знаю, где вы были, и что вы там видели. Но у моей семьи один из бизнес. - тур.фирма. Не хочу говорить где мы отдыхали и в каких странах, но про то что не могут позволить нашим отдыхать - бред. Мы привыкли всё на холяву, типа оплата профкома 95%, но никогда не задумывались про стоимость туров. Для мало обеспеченных даже в этом году у нас многие кому за 60 ездили автоб. турами - Болгария, Македония, Албания, Черногория на 10 дней с 5 беспл. экскурсиями и проживанием в отелях на завтраках. Стоимость 11тыс. грн. И таких вариантов особенно до войны 6-10тыс.грн. было полно по Европе на автобусах из Львова. Некоторые пенсионеры ежегодно, хоть раз в год ездят и довольны. Да и сейчас люди летают отдыхать. Правда логистика трудноватая, вылеты из Молдовы или Польши, но желающих отдыхать за бугром очень много. А до войны в летний период только из Борисполя в Турцию с 12 ночи и до 6 утра стояло по 8-10 рейсов, а в сутки до 15 рейсов, плюс Египет, Занзибар, т.д и все забито было на 2 недели вперёд. И не забываем, что в это время в стране и мире была пандемия и были свои трудности с отдыхами. Цены в тот же Египет были 12-15 тыс.грн. на двоих на 7 ночей. Отели правда душманские, но всё равно лучше,чем в Бердянске. А до пандемии, то наплыв туристов был просто сумасшедший. Поэтому если люди не в теме, то нехер писать..., что всё дорого и нужны огромные средства. Зайдите в любое тур. агенство и Вам предложат на Ваш бюджет не плохие варианты отдыха.А работать надо везде и для кого то цемент таскать - он скажет тяжёлая работа и банкир сидя на стуле то же скажет тяжёлая работа. Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 08 вер, 2023 09:22, всього редагувалось 3 разів. Игорь Алексеевич Повідомлень: 7137 З нами з: 13.09.09 Подякував: 75 раз. Подякували: 755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:15 Goodman написав: Игорь Алексеевич Ви мне предлагаете не меньшую фантазию, бросить все , и как у Петра1 поехать за кордон учиться и набираться уму разуму, как люди живут и зарабативают. И вот я такой весь наученний возвращаюсь сюди и хочу все ето применить.



28 дек. 2021 г. — Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала сонячну електростанцію у Нікополі, демонтувала обладнання і залишає місто.



PS пишіть якось простіше. У Вас захмарний рівень спілкування. Ви мне предлагаете не меньшую фантазию, бросить все , и как у Петра1 поехать за кордон учиться и набираться уму разуму, как люди живут и зарабативают. И вот я такой весь наученний возвращаюсь сюди и хочу все ето применить.28 дек. 2021 г. — Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала сонячну електростанцію у Нікополі, демонтувала обладнання і залишає місто.PS пишіть якось простіше. У Вас захмарний рівень спілкування. Не надо ехать и учится, надо больше путешествовать и у вас в мозгах поменяется для чего нужны деньги. У меня многие туристы, которые пару раз выезжали на отдых, то потом говорили, что потеряли года и нужно было больше путешествовать, чем думать про старость и на её накопление...

Никополь каждый час под обстрелами. Правильно сделала, иначе все превратится в мусор. После войны опять придут. Я бы тоже так поступил... Не надо ехать и учится, надо больше путешествовать и у вас в мозгах поменяется для чего нужны деньги. У меня многие туристы, которые пару раз выезжали на отдых, то потом говорили, что потеряли года и нужно было больше путешествовать, чем думать про старость и на её накопление...Никополь каждый час под обстрелами. Правильно сделала, иначе все превратится в мусор. После войны опять придут. Я бы тоже так поступил... Игорь Алексеевич Повідомлень: 7137 З нами з: 13.09.09 Подякував: 75 раз. Подякували: 755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 276277278279 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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