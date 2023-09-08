Додано: П'ят 08 вер, 2023 10:08

Игорь Алексеевич дивна ви людина, навіть написаного не розумієте і придумуєте того за я не писав. Де я хоч слово писав про дорожнечу? Ви ж самі пишете відверту маячню. Автобусні тури це не відпочинок а радше знущання над власним організмом. І ваші рекомендації звертатись до турагенств може й мають рацію для відпочивальників у Єгипті чи Туреччині (а більше працюють на загін людей до турфірм) - мені таке не цікаво в принципі - у Єгипті в останнє був у 2010, у Туреччині у 2013. Подорожувати плануючи власний відпочинок без посередників і цікавіше і дешевше (не треба кормити власників турфірм та їх сім'ї які ще й потім хизуються над людьми які вони круті). Я зовсім не хизуючись можу сказати що у ковідному 2020 відвідав Сінгапур, Малайзії, Тайланд та Мальдіви. У наступному 2021 - Мексику, Чорногорію, Іспанію та Кабо Верде. Крім того починаючи з моменту коли відмовився від тюленячого відпочину та послуг турфірм - Домініканська республіка, Куба, Ямайка - це західна півкуля, Танзанія - Африка, Португалія, Німеччина, Австрія, Чехія, Кіпр, Болгарія, Польща - Європа, Індія ОАЕ, Катар, Філіпіни, Сейшели, Маврикій, Індонезія - країни Південно-східної Азії та острови індійського океану. У більшості випадків вартість поїздка на двох виходила співставною ніж купувати тур до Туреччини чи Єгипту у турфірми, а деколи навіть дешевше. При цьому жодних олл інклюзів з харчуванням не зрозумілої якості та прив'язкою до готелю. Їси що хочеш та те і там де тобі сподобалось. Дійсно мандруєш країною а не сидиш у готелі - і не автобусом а орендованим автомобілем, дивишся що цікаво тобі а не куди тебе повезе гід. Гіда в ряді випадків до речі теж можна взяти але не на автобус з 40 іншими туристами, попередньо обговоривши і маршрут і програму подорожі. Ось такий відпочинок для мене. І він наразі мені не досяжний через неможливість виїзду з України про що вам власне і писав Гудман. А те що ви тут рекламуєте - їдьте туди самі з вашою родиною. Пристроїлась донька - експлуатує незнання певних верств населення, як можна відпочивати і цікавіше і дешевше, має можливість брати дешеві тури для вашої родини - ваша вдача. Втім не треба на підставі таких локальних факторів робити якісь узагальнюючи висновки. Тим більше займатись булінгои на підставі відсутності у когось закордонного паспорту. Самі по собі поїздки на відпочинок за кордон мало як впливають на життя людей. Без знань, здібностей та певного везіння - це просто відпочинок і не більше.