Хороший рассказ)). Тур.фирмам такие и не нужны, которые будут часами выносить мозги и считать каждую копейку на отдыхе. Типа хотим всё, но денег нет и можем всё купить и оплатить сами, но вы нам расскажите как. У меня сосед делает ремонт уже 4 год. Типа жаль денег, сделаю всё сам по фотам из замка пшонки. Агенство недвиж, тоже народ хочет им подобрать квартиру, но потом типа по нищебродски - денег нет, мы сами будем искать... А ещё когда мозгов у клиента нет. Почему про мозги, потому что два идиота я и ... начали общаться на ветке, которая не по теме. И приполз на ветку третий, который изначально видет, что разговор на по теме..
Поэтому выхожу из ветки спорта, а то модератор, как то странно не банит.