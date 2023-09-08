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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:58

Re: Sportbank

  Alien написав:Игорь Алексеевич дивна ви людина, навіть написаного не розумієте і придумуєте того за я не писав.
Хороший рассказ)). Тур.фирмам такие и не нужны, которые будут часами выносить мозги и считать каждую копейку на отдыхе. Типа хотим всё, но денег нет и можем всё купить и оплатить сами, но вы нам расскажите как. У меня сосед делает ремонт уже 4 год. Типа жаль денег, сделаю всё сам по фотам из замка пшонки. Агенство недвиж, тоже народ хочет им подобрать квартиру, но потом типа по нищебродски - денег нет, мы сами будем искать... А ещё когда мозгов у клиента нет. Почему про мозги, потому что два идиота я и ... начали общаться на ветке, которая не по теме. И приполз на ветку третий, который изначально видет, что разговор на по теме..
Поэтому выхожу из ветки спорта, а то модератор, как то странно не банит.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 277278279280
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