RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:58

Re: Sportbank

  Alien написав:Игорь Алексеевич дивна ви людина, навіть написаного не розумієте і придумуєте того за я не писав.
Хороший рассказ)). Тур.фирмам такие и не нужны, которые будут часами выносить мозги и считать каждую копейку на отдыхе. Типа хотим всё, но денег нет и можем всё купить и оплатить сами, но вы нам расскажите как. У меня сосед делает ремонт уже 4 год. Тоже жаль денег на бригаду, сделаю всё сам по фотам из замка пшонки. Агенство недвиж, тоже народ хочет им подобрать квартиру, но потом по нищебродски - денег нет, мы сами будем искать. А ещё когда мозгов у клиента нет. Почему про мозги, потому что два идиота я и ... начали общаться на ветке, которая не по теме. И приполз на ветку третий, который изначально видет, что разговор на по теме..
Вывод - вы нигде не отдыхали, а слышали рассказы об отдыхе на лавочках от знакомых, жлоб без монет и на умняке без мозгов.. :P
Поэтому выхожу из ветки спорта, а то модератор, как то странно не банит.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7138
З нами з: 13.09.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:12

  Игорь Алексеевич написав:Вывод - вы нигде не отдыхали, а слышали рассказы об отдыхе на лавочках от знакомых, жлоб без монет и на умняке без мозгов.. :P
я ж кажу - дивна людина - давайте так - я в особисті вам надам фото печаток про перетин кордону майже усіх приведених країн (майже бо наприклад в ряді країн Європи ставиться віза лише при в'їзді у першу країну, а на кубі взагалі не ставить у паспорт нічого бо там своя специфіка) - так ось якщо я вам доведу що дійсно перетинав кордони усіх перелічених країн - то ви привселюдно вибачитись, зізнаєтесь що анітрохи не розбираєтесь у людях і верзете на форумі повну маячню. Влаштує? Якщо ж я не надам доказів перекину кордону хоча б на 80% перелічених країн - у тому самому привселюдно зізнаюсь я. Стартувати?
Alien
 
Повідомлень: 2442
З нами з: 12.01.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 277278279280
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Koticoff і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.