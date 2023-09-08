Игорь Алексеевич написав:
Вывод - вы нигде не отдыхали, а слышали рассказы об отдыхе на лавочках от знакомых, жлоб без монет и на умняке без мозгов..
я ж кажу - дивна людина - давайте так - я в особисті вам надам фото печаток про перетин кордону майже усіх приведених країн (майже бо наприклад в ряді країн Європи ставиться віза лише при в'їзді у першу країну, а на кубі взагалі не ставить у паспорт нічого бо там своя специфіка) - так ось якщо я вам доведу що дійсно перетинав кордони усіх перелічених країн - то ви привселюдно вибачитись, зізнаєтесь що анітрохи не розбираєтесь у людях і верзете на форумі повну маячню. Влаштує? Якщо ж я не надам доказів перекину кордону хоча б на 80% перелічених країн - у тому самому привселюдно зізнаюсь я. Стартувати?