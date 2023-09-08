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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:12

  Игорь Алексеевич написав:Вывод - вы нигде не отдыхали, а слышали рассказы об отдыхе на лавочках от знакомых, жлоб без монет и на умняке без мозгов.. :P
я ж кажу - дивна людина - давайте так - я в особисті вам надам фото печаток про перетин кордону майже усіх приведених країн (майже бо наприклад в ряді країн Європи ставиться віза лише при в'їзді у першу країну, а на кубі взагалі не ставить у паспорт нічого бо там своя специфіка) - так ось якщо я вам доведу що дійсно перетинав кордони усіх перелічених країн - то ви привселюдно вибачитись, зізнаєтесь що анітрохи не розбираєтесь у людях і верзете на форумі повну маячню. Влаштує? Якщо ж я не надам доказів перекину кордону хоча б на 80% перелічених країн - у тому самому привселюдно зізнаюсь я. Стартувати?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:58

Alien шут він гороховий)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:56

Re: Sportbank

Згоден. Він давно у чорному списку. Спаміт по усіх гілках
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