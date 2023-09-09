RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:56

Re: Sportbank

Згоден. Він давно у чорному списку. Спаміт по усіх гілках
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 492
З нами з: 11.06.15
Подякував: 847 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 18:38

Була кілька місяців тільки кредитка, й вирішив відкрити білу картку (до цього кредитку не використовував, була тільки під депо, а зараз вирішив, чого добру пропадати). Я так розумію, ця зв'язка як в Моно, використання кредитної лінії не дочого не зобов'язує по білій. Й ліміти 10 р2р й 10 СЕП на них двох загальні.
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 187
З нами з: 01.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 276277278279
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Кащей і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.