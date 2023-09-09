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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:56
Re: Sportbank
Згоден. Він давно у чорному списку. Спаміт по усіх гілках
Додано: Суб 09 вер, 2023 18:38
Була кілька місяців тільки кредитка, й вирішив відкрити білу картку (до цього кредитку не використовував, була тільки під депо, а зараз вирішив, чого добру пропадати). Я так розумію, ця зв'язка як в Моно, використання кредитної лінії не дочого не зобов'язує по білій. Й ліміти 10 р2р й 10 СЕП на них двох загальні.
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