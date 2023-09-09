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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:56

Re: Sportbank

Згоден. Він давно у чорному списку. Спаміт по усіх гілках
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 18:38

Була кілька місяців тільки кредитка, й вирішив відкрити білу картку (до цього кредитку не використовував, була тільки під депо, а зараз вирішив, чого добру пропадати). Я так розумію, ця зв'язка як в Моно, використання кредитної лінії не дочого не зобов'язує по білій. Й ліміти 10 р2р й 10 СЕП на них двох загальні.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:07

  ГеннадийUA написав:Була кілька місяців тільки кредитка, й вирішив відкрити білу картку (до цього кредитку не використовував, була тільки під депо, а зараз вирішив, чого добру пропадати). Я так розумію, ця зв'язка як в Моно, використання кредитної лінії не дочого не зобов'язує по білій. Й ліміти 10 р2р й 10 СЕП на них двох загальні.

Ви усе правильно розумієте
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:07

Re: Sportbank

  ГеннадийUA написав:. Й ліміти 10 р2р й 10 СЕП на них двох загальні.
Да, лимиты общие.
Кащей
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  #<1 ... 276277278279
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