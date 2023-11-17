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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287

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Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:42

  WallNutPen написав:В спорте работают приколисты ;(. Зайти в приложение не получается - просто висит стартовый лого и ничего не происходит. Поддержка работает с 9. Переустанавливаю приложение и при попытке войти выдает сообщение о регламентных работах в ночь с 16 на 17е с 0-00 до... аж 13-00. Ну да ладно самое смешное в тексте - там написано что они так усердно работают что "вы проснетесь а уже все работает". Интересно они правда думают что клиенты раньше час дня не просыпаются ;)?

Даже с Мони не принимает эмитент) хоть бы комуну не поломали
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:50

Re: Sportbank

У банка точно все добре? Чи гаплик? Сайт не працює, додаток не працює...
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valweb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:09

Re: Sportbank

Схоже, що шарага - всьо...
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valweb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:11

  valweb написав:У банка точно все добре? Чи гаплик? Сайт не працює, додаток не працює...
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так, все нормально у банку. Зараз підкачують м'ячі, переміряють бліни і гирі та перетрахівають груші :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:37

Хто має інші додатки Таскомбану? Працюють, чи гаплик тотальний?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:42

wig
работают, ну сбой произошел, ну бывает, не храните все в одной корзине, выплатит фонд если что.
Востаннє редагувалось wolfus в П'ят 17 лис, 2023 17:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:43

  wig написав:Хто має інші додатки Таскомбану? Працюють, чи гаплик тотальний?

Ізя зараз працює, карткою вчора розраховувався.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:49

Re: Sportbank

Чорна пятниця))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:52

  Мизантрóп написав:Чорна пятниця))

Коричнева.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:08

  wolfus написав:работают, ну сбой произошел, ну бывает, не храните все в одной корзине, выплатит фонд если что.

Так тому і питаю, щоб заплатив фонд, має гепнутись Тасомбанк. А окремий додаток з брендовими картками може не працювати роками.
wig
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