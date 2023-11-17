Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:42
WallNutPen написав:
В спорте работают приколисты ;(. Зайти в приложение не получается - просто висит стартовый лого и ничего не происходит. Поддержка работает с 9. Переустанавливаю приложение и при попытке войти выдает сообщение о регламентных работах в ночь с 16 на 17е с 0-00 до... аж 13-00. Ну да ладно самое смешное в тексте - там написано что они так усердно работают что "вы проснетесь а уже все работает". Интересно они правда думают что клиенты раньше час дня не просыпаются
?
Даже с Мони не принимает эмитент) хоть бы комуну не поломали
Мизантрóп
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:50
У банка точно все добре? Чи гаплик? Сайт не працює, додаток не працює...
valweb
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:09
Схоже, що шарага - всьо...
valweb
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:11
Amethyst
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:37
Хто має інші додатки Таскомбану? Працюють, чи гаплик тотальний?
wig
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:42
wig работают, ну сбой произошел, ну бывает, не храните все в одной корзине, выплатит фонд если что.
Востаннє редагувалось
wolfus
в П'ят 17 лис, 2023 17:46, всього редагувалось 2 разів.
wolfus
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:43
wig написав:
Хто має інші додатки Таскомбану? Працюють, чи гаплик тотальний?
Ізя зараз працює, карткою вчора розраховувався.
Water
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:49
Чорна пятниця))
Мизантрóп
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:52
Мизантрóп написав:
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Кочевник
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:08
wolfus написав:
работают, ну сбой произошел, ну бывает, не храните все в одной корзине, выплатит фонд если что.
Так тому і питаю, щоб заплатив фонд, має гепнутись Тасомбанк. А окремий додаток з брендовими картками може не працювати роками.
wig
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