Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:27

Мизантрóп написав: %% рюкзака есть,но в истории нема. %% рюкзака есть,но в истории нема.

Так це в них перманентно тягнеться, не новина. Постійно пропадають транзакції в додатку то по рюкзаку, то по депозитам, то по тратам на картці... І якщо по картці ще можна замовити виписку, в якій ПОКИ всі транзакції є, то як замовити виписку по рюкзаку, знайти не вдалося. А в історії рюкзака деякі операції пропадають. Причому якщо щось пропало, то перелогін вже не допоможе - воно пропадає навіки. Вихід - лише дотошно по всім рахункам банку вручну слідкувати за рухом коштів і чи не пропала десь десятка/сотня, а то й тисяча гривень (в мене раз пропало поповнення рюкзака на більш як тисячу. На той раз воно пропало лиш в історії рюкзака; сумарно ж все було коректно пораховано, - але хто зна, що буде наступного разу).Постійне відчуття, що команда не дотягує своїм рівнем до банківського проекту. Якийсь стартап їм поручити, щоб якийсь там, не знаю, криптопроект типу StepN чи ще в чомусь новомодному длубатися - можна, але до рівня компетенцій і відповідальності банківського продукту вони не дотягували і не дотягнуть ніколи.Тому вибір кожного - чи переважають плюшки банку над його отаким тяжким життям.І - співпадіння то чи ніт, - але Д. Саприкін займався картковим напрямом у Михайлівському, Платинумі і Русскому стандарті (Форвард) - як ми всі знаємо, виключно успішних банках, які й нині процвітають на банківському ринку України) Чи не чекає така ж доля і спорт...)