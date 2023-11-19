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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289>

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Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:43

Кто знает ИЗЯ тоже падал?
У спорта оплата картами не работает?
Со стороны спорта отношение свинское. Хоть бы написали на сайте что проблемы, потерпите.
Зато многим будет наука....
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:54

  Sergion написав:Кто знает ИЗЯ тоже падал?
У спорта оплата картами не работает?
Со стороны спорта отношение свинское. Хоть бы написали на сайте что проблемы, потерпите.
Зато многим будет наука....

Изя норм.Спорт в коме полной, карты не работают тоже.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:23

Re: Sportbank

Применил обнову.Потом стало оживать.%% рюкзака есть,но в истории нема.Покупки черной пятницы не спортивная тема)
Хакеры банки перепутали 8) https://t.me/OGoMono/1425
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:47

А хто в курсі, скільки загалом лежав спорт (вранці вже не працював), а вчора ввечері хтось перевіряв?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:27

  Мизантрóп написав:%% рюкзака есть,но в истории нема.

Так це в них перманентно тягнеться, не новина. Постійно пропадають транзакції в додатку то по рюкзаку, то по депозитам, то по тратам на картці... І якщо по картці ще можна замовити виписку, в якій ПОКИ всі транзакції є, то як замовити виписку по рюкзаку, знайти не вдалося. А в історії рюкзака деякі операції пропадають. Причому якщо щось пропало, то перелогін вже не допоможе - воно пропадає навіки. Вихід - лише дотошно по всім рахункам банку вручну слідкувати за рухом коштів і чи не пропала десь десятка/сотня, а то й тисяча гривень (в мене раз пропало поповнення рюкзака на більш як тисячу. На той раз воно пропало лиш в історії рюкзака; сумарно ж все було коректно пораховано, - але хто зна, що буде наступного разу).

Постійне відчуття, що команда не дотягує своїм рівнем до банківського проекту. Якийсь стартап їм поручити, щоб якийсь там, не знаю, криптопроект типу StepN чи ще в чомусь новомодному длубатися - можна, але до рівня компетенцій і відповідальності банківського продукту вони не дотягували і не дотягнуть ніколи.

Тому вибір кожного - чи переважають плюшки банку над його отаким тяжким життям.

І - співпадіння то чи ніт, - але Д. Саприкін займався картковим напрямом у Михайлівському, Платинумі і Русскому стандарті (Форвард) - як ми всі знаємо, виключно успішних банках, які й нині процвітають на банківському ринку України) Чи не чекає така ж доля і спорт...)
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:27

  vadlme написав:А хто в курсі, скільки загалом лежав спорт (вранці вже не працював), а вчора ввечері хтось перевіряв?

20:15 вчора ще зарюкзачив.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:34

Re: Sportbank

  042013 написав:І - співпадіння то чи ніт, - але Д. Саприкін займався картковим напрямом у Михайлівському, Платинумі і Русскому стандарті (Форвард) - як ми всі знаємо, виключно успішних банках, які й нині процвітають на банківському ринку України) Чи не чекає така ж доля і спорт...)


Нет у вас методов против Кости [Д.] Сапрыкина :wink:
wolfus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:52

greenozon, а чого видалив пост, що банк збанкротував? Нісраслось? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 11:10

Re: Sportbank

Була розсилка від банку що роботу додатку вже відновлено.
А по факту нічого не відновили. Сьогодні йде 4й день .
Щось чутно по відновленню ?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 11:29

  Sergion написав:Була розсилка від банку що роботу додатку вже відновлено.
А по факту нічого не відновили. Сьогодні йде 4й день .
Щось чутно по відновленню ?

Ну додаток візуально працює.Не знаю чи можно в ньому щось робити, але зайти дає.
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