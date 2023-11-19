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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 11:53

  посетитель написав:
  Sergion написав:Була розсилка від банку що роботу додатку вже відновлено.
А по факту нічого не відновили. Сьогодні йде 4й день .
Щось чутно по відновленню ?

Ну додаток візуально працює.Не знаю чи можно в ньому щось робити, але зайти дає.

З чорної карти ні сеп ні на карту не працює
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:31

  gh0st1nth3$h3ll написав:greenozon, а чого видалив пост, що банк збанкротував? Нісраслось? :mrgreen:


я нічого не видаляв
всі питання до стукачів і тих, хто видалив

а банк таки (майбутній) банкрот
раз собі таке дозволяє
:mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:54

Re: Sportbank

  Sergion написав:З чорної карти ні сеп ні на карту не працює
Основну картку в п'ятницю поповнив із Рюкзака. Грошові кошти з нього списалися, а на картці не відобразилися, хоча на рахунку картки вони є. Поповнив картку, як за номером, так і IBAN — ситуацію не змінило. Прийшлося звертатися до підтримки й фіксувати запит.

Хз, що там у них трапилося. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:20

  Sergion написав:
  посетитель написав:
  Sergion написав:Була розсилка від банку що роботу додатку вже відновлено.
А по факту нічого не відновили. Сьогодні йде 4й день .
Щось чутно по відновленню ?

Ну додаток візуально працює.Не знаю чи можно в ньому щось робити, але зайти дає.

З чорної карти ні сеп ні на карту не працює


Аналогічно, з десятка спроб p2p та СЕП з чорної вчора та сьогодні успішна тільки одна. "майже повністю відновлено" кажуть :x Боже, який позор, це ()
wildlynx
 
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