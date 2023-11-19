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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лис, 2023 11:53
посетитель написав: Sergion написав:
Була розсилка від банку що роботу додатку вже відновлено.
А по факту нічого не відновили. Сьогодні йде 4й день .
Щось чутно по відновленню ?
Ну додаток візуально працює.Не знаю чи можно в ньому щось робити, але зайти дає.
З чорної карти ні сеп ні на карту не працює
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Sergion
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Додано: Нед 19 лис, 2023 12:31
gh0st1nth3$h3ll написав:greenozon
, а чого видалив пост, що банк збанкротував? Нісраслось?
я нічого не видаляв
всі питання до стукачів і тих, хто видалив
а банк таки (майбутній) банкрот
раз собі таке дозволяє
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Додано: Нед 19 лис, 2023 12:54
Sergion написав:
З чорної карти ні сеп ні на карту не працює
Основну картку в п'ятницю поповнив із Рюкзака. Грошові кошти з нього списалися, а на картці не відобразилися, хоча на рахунку картки вони є. Поповнив картку, як за номером, так і IBAN — ситуацію не змінило. Прийшлося звертатися до підтримки й фіксувати запит.
Хз, що там у них трапилося.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 13:20
Sergion написав: посетитель написав: Sergion написав:
Була розсилка від банку що роботу додатку вже відновлено.
А по факту нічого не відновили. Сьогодні йде 4й день .
Щось чутно по відновленню ?
Ну додаток візуально працює.Не знаю чи можно в ньому щось робити, але зайти дає.
З чорної карти ні сеп ні на карту не працює
Аналогічно, з десятка спроб p2p та СЕП з чорної вчора та сьогодні успішна тільки одна. "майже повністю відновлено" кажуть
Боже, який позор, це ()
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