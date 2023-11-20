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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 11:53

  посетитель написав:
  Sergion написав:Була розсилка від банку що роботу додатку вже відновлено.
А по факту нічого не відновили. Сьогодні йде 4й день .
Щось чутно по відновленню ?

Ну додаток візуально працює.Не знаю чи можно в ньому щось робити, але зайти дає.

З чорної карти ні сеп ні на карту не працює
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:31

  gh0st1nth3$h3ll написав:greenozon, а чого видалив пост, що банк збанкротував? Нісраслось? :mrgreen:


я нічого не видаляв
всі питання до стукачів і тих, хто видалив

а банк таки (майбутній) банкрот
раз собі таке дозволяє
:mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:54

Re: Sportbank

  Sergion написав:З чорної карти ні сеп ні на карту не працює
Основну картку в п'ятницю поповнив із Рюкзака. Грошові кошти з нього списалися, а на картці не відобразилися, хоча на рахунку картки вони є. Поповнив картку, як за номером, так і IBAN — ситуацію не змінило. Прийшлося звертатися до підтримки й фіксувати запит.

Хз, що там у них трапилося. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:20

  Sergion написав:
  посетитель написав:
  Sergion написав:Була розсилка від банку що роботу додатку вже відновлено.
А по факту нічого не відновили. Сьогодні йде 4й день .
Щось чутно по відновленню ?

Ну додаток візуально працює.Не знаю чи можно в ньому щось робити, але зайти дає.

З чорної карти ні сеп ні на карту не працює


Аналогічно, з десятка спроб p2p та СЕП з чорної вчора та сьогодні успішна тільки одна. "майже повністю відновлено" кажуть :x Боже, який позор, це ()
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 09:25

Давно не заходив на цю гілку,а тут он як цікаво...
Я зазвичай плачу комунальні частково через ПУМБ, частково - через Спортбанк (те, з чим у ПУМБі проблемка). Спробував: не працює.
Написав у підтримку (так, вони працюють з 9:00, прикол, але мені відповіли), отримав ось таку відповідь:
на разі поповнення та переказ з картки на картку, працюють, але з перебоями. Оплата карткою працює в звичайному режимі. Платежі по реквізитах(IBAN), поповнення мобільного телефону та оплата комунальних послуг, на жаль зараз не працюють. Сподіваємось це не займе багато часу. Перепрошуємо за тривалі незручності робимо все можливо, для найшвидшого вирішення питання.

На запитання, коли відремонтують, відповіли:
на жаль, по часу не можу зорієнтувати, при цьому ми працюємо в режимі турбо.

Печалька...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 09:50

Знову протеїн у спортсменів носом пішов.

  greenozon написав:а банк таки (майбутній) банкрот
раз собі таке дозволяє

Ганна Сергіївна півтора тижні покотом лежала і нічого (лиш на ботів довелося витратитися, щоб рейтинг у GP відновити). Леонідич не дасть дітворі рознести комсомольську касу. А як вже Саприкін буде за це відпрацьовувати, то вже їхні проблеми.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:08

Re: Sportbank

Тут є офіційний представник? Якщо так то напишить будь ласка мені в особисті.
Bariaba
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:48

  klug написав:Знову протеїн у спортсменів носом пішов.

  greenozon написав:а банк таки (майбутній) банкрот
раз собі таке дозволяє

Ганна Сергіївна півтора тижні покотом лежала і нічого (лиш на ботів довелося витратитися, щоб рейтинг у GP відновити). Леонідич не дасть дітворі рознести комсомольську касу. А як вже Саприкін буде за це відпрацьовувати, то вже їхні проблеми.

Коли лежала? Теж нещодавно?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:56

Re: Sportbank

  Sergion написав:Коли лежала? Теж нещодавно?
Годик назад.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:53

Re: Sportbank

Пацієнт вийшов з коми? СЕПи приймає?
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