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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:10

  Boundless написав:Пацієнт вийшов з коми? СЕПи приймає?

Він-то вийшов, але для чогось видалив розділ з лімітами - і, схоже, на всі платежі встановив ліміт за умовчанням нуль. Я додатки не оновлюю, але заради перевірки цієї ситуації вони були оновлені. Так от: ні на старих, ні на нових версіях додатку цього розділу нема, зник. І внаслідок цього стало неможливо провести платежі по комуналці, так як пише "перевищено ліміт, зверніться у підтримку". А в підтримки - то багато клієнтів, то скоро настане вже тихий час))) По факту, платіжі провести неможливо.
042013
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:16

  042013 написав:Я додатки не оновлюю

А як Ви не оновлюєет? У мене спорт щоразу волає, що вийшла нова версія. Оновишся - тоді приходь.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:20

  klug написав:А як Ви не оновлюєет? У мене спорт щоразу волає, що вийшла нова версія. Оновишся - тоді приходь.

В плей маркеті заборонено автооновлення.

А навіть якщо налаштування і скинуться - то за умовчанням там встановлено, що автооновлення лише через вайфай. А фінансова станція ніколи не підключається по вайфаю, лише стільниковий зв'язок. Так і не оновлюється.

Да, спорт веде нечесну гру, виставляючи банер на півекрана про оновлення. Але це - всього лиш банер.
042013
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:50

Зникли гроші з рюкзака

З рюкзака зникла певна сума грошей. Банк морозиться, типу "в понеділок все нормалізується", "взагалі-то згідно регламенту гроші можуть бути перераховані протягом трьох робочих днів"...
Ну, і встановити ліміт можна, "пройшовши процедуру відеоідентифікації в месенджері".
Що вібувається?
valweb
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:11

  valweb написав:З рюкзака зникла певна сума грошей. Банк морозиться, типу "в понеділок все нормалізується", "взагалі-то згідно регламенту гроші можуть бути перераховані протягом трьох робочих днів"...
Ну, і встановити ліміт можна, "пройшовши процедуру відеоідентифікації в месенджері".
Що вібувається?


раджу зробити фото і зафіксувати
а то хто за що ці шулєра ще будуть нести скоро і яку лапшу на вуха вішати нам
greenozon
 
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