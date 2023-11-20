RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:10

  Boundless написав:Пацієнт вийшов з коми? СЕПи приймає?

Він-то вийшов, але для чогось видалив розділ з лімітами - і, схоже, на всі платежі встановив ліміт за умовчанням нуль. Я додатки не оновлюю, але заради перевірки цієї ситуації вони були оновлені. Так от: ні на старих, ні на нових версіях додатку цього розділу нема, зник. І внаслідок цього стало неможливо провести платежі по комуналці, так як пише "перевищено ліміт, зверніться у підтримку". А в підтримки - то багато клієнтів, то скоро настане вже тихий час))) По факту, платіжі провести неможливо.
042013
 
Повідомлень: 257
З нами з: 22.07.18
Подякував: 592 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:16

  042013 написав:Я додатки не оновлюю

А як Ви не оновлюєет? У мене спорт щоразу волає, що вийшла нова версія. Оновишся - тоді приходь.
klug
 
Повідомлень: 8305
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:20

  klug написав:А як Ви не оновлюєет? У мене спорт щоразу волає, що вийшла нова версія. Оновишся - тоді приходь.

В плей маркеті заборонено автооновлення.

А навіть якщо налаштування і скинуться - то за умовчанням там встановлено, що автооновлення лише через вайфай. А фінансова станція ніколи не підключається по вайфаю, лише стільниковий зв'язок. Так і не оновлюється.

Да, спорт веде нечесну гру, виставляючи банер на півекрана про оновлення. Але це - всього лиш банер.
042013
 
Повідомлень: 257
З нами з: 22.07.18
Подякував: 592 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:50

Зникли гроші з рюкзака

З рюкзака зникла певна сума грошей. Банк морозиться, типу "в понеділок все нормалізується", "взагалі-то згідно регламенту гроші можуть бути перераховані протягом трьох робочих днів"...
Ну, і встановити ліміт можна, "пройшовши процедуру відеоідентифікації в месенджері".
Що вібувається?
valweb
 
Повідомлень: 6
З нами з: 06.09.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:11

  valweb написав:З рюкзака зникла певна сума грошей. Банк морозиться, типу "в понеділок все нормалізується", "взагалі-то згідно регламенту гроші можуть бути перераховані протягом трьох робочих днів"...
Ну, і встановити ліміт можна, "пройшовши процедуру відеоідентифікації в месенджері".
Що вібувається?


раджу зробити фото і зафіксувати
а то хто за що ці шулєра ще будуть нести скоро і яку лапшу на вуха вішати нам
greenozon
 
Повідомлень: 15786
З нами з: 01.06.14
Подякував: 378 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:20

042013, діють ліміти, встановлені користувачем перед тим, як банк поламався. Принаймні у мене.
valweb
 
Повідомлень: 6
З нами з: 06.09.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:17

greenozon, за випискою гроші знаходяться на балансі, але по факту на картковий рахунок не захараховані.

Іще одна цікава річ: банк транслітерує прізвища неправильно: якщо кошти прийшли від користувача ПИЛИПЕНКО, то за версією спортбанку гроші надіслав PULUPENKO.🙈
valweb
 
Повідомлень: 6
З нами з: 06.09.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:17

Re: Sportbank

Банк в коме, но про комиссии не забывает.

4 грудня оновлюються тарифи «sportbank» — зростає комісія за погашення кредитів за послугами «Розстрочка «Плати частинами», «Проста розстрочка» та «Кредит готівкою» і вона складатиме 4.9%. До змін дана комісія становила 2.9%.
wolfus
 
Повідомлень: 44
З нами з: 30.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:37

Так що, при спробі зняти кошти з "Рюкзака", вони зникають в нікуди? Навіть кредитку Спорта так не погасити?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 06.01.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:47

Re: Sportbank

  wig написав:Так що, при спробі зняти кошти з "Рюкзака", вони зникають в нікуди?
Увечері в п'ятницю скинув із Рюкзака кошти, вони з Рюкзака списалися, на рахунок картки зарахувалися, але на балансі картці застосунок їх не відображає. Зробити ручну синхронізацію якимось операціями по картці/рахунку не вдалося. Коли отримав повідомлення, що роботу частково відновлено, то поповнення з Рюкзака, так і самого Рюкзака вже нормально працювало.

  042013 написав:Він-то вийшов...
Вихідний СЕП дійшов пункту призначення?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5714
З нами з: 08.03.18
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 288289290291>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, tarasum і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3542)
20.11.2023 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.