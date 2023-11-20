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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 18:10
Boundless написав:
Пацієнт вийшов з коми? СЕПи приймає?
Він-то вийшов, але для чогось видалив розділ з лімітами - і, схоже, на всі платежі встановив ліміт за умовчанням нуль. Я додатки не оновлюю, але заради перевірки цієї ситуації вони були оновлені. Так от: ні на старих, ні на нових версіях додатку цього розділу нема, зник. І внаслідок цього стало неможливо провести платежі по комуналці, так як пише "перевищено ліміт, зверніться у підтримку". А в підтримки - то багато клієнтів, то скоро настане вже тихий час))) По факту, платіжі провести неможливо.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:16
042013 написав:
Я додатки не оновлюю
А як Ви не оновлюєет? У мене спорт щоразу волає, що вийшла нова версія. Оновишся - тоді приходь.
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klug
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:20
klug написав:
А як Ви не оновлюєет? У мене спорт щоразу волає, що вийшла нова версія. Оновишся - тоді приходь.
В плей маркеті заборонено автооновлення.
А навіть якщо налаштування і скинуться - то за умовчанням там встановлено, що автооновлення лише через вайфай. А фінансова станція ніколи не підключається по вайфаю, лише стільниковий зв'язок. Так і не оновлюється.
Да, спорт веде нечесну гру, виставляючи банер на півекрана про оновлення. Але це - всього лиш банер.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:50
З рюкзака зникла певна сума грошей. Банк морозиться, типу "в понеділок все нормалізується", "взагалі-то згідно регламенту гроші можуть бути перераховані протягом трьох робочих днів"...
Ну, і встановити ліміт можна, "пройшовши процедуру відеоідентифікації в месенджері".
Що вібувається?
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valweb
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:11
valweb написав:
З рюкзака зникла певна сума грошей. Банк морозиться, типу "в понеділок все нормалізується", "взагалі-то згідно регламенту гроші можуть бути перераховані протягом трьох робочих днів"...
Ну, і встановити ліміт можна, "пройшовши процедуру відеоідентифікації в месенджері".
Що вібувається?
раджу зробити фото і зафіксувати
а то хто за що ці шулєра ще будуть нести скоро і яку лапшу на вуха вішати нам
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greenozon
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:20
042013, діють ліміти, встановлені користувачем перед тим, як банк поламався. Принаймні у мене.
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valweb
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Додано: Пон 20 лис, 2023 20:17
greenozon, за випискою гроші знаходяться на балансі, але по факту на картковий рахунок не захараховані.
Іще одна цікава річ: банк транслітерує прізвища неправильно: якщо кошти прийшли від користувача ПИЛИПЕНКО, то за версією спортбанку гроші надіслав PULUPENKO.🙈
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valweb
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:17
Банк в коме, но про комиссии не забывает.
4 грудня оновлюються тарифи «sportbank» — зростає комісія за погашення кредитів за послугами «Розстрочка «Плати частинами», «Проста розстрочка» та «Кредит готівкою» і вона складатиме 4.9%. До змін дана комісія становила 2.9%.
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wolfus
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Додано: Пон 20 лис, 2023 22:37
Так що, при спробі зняти кошти з "Рюкзака", вони зникають в нікуди? Навіть кредитку Спорта так не погасити?
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wig
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Додано: Пон 20 лис, 2023 22:47
wig написав:
Так що, при спробі зняти кошти з "Рюкзака", вони зникають в нікуди?
Увечері в п'ятницю скинув із Рюкзака кошти, вони з Рюкзака списалися, на рахунок картки зарахувалися, але на балансі картці застосунок їх не відображає. Зробити ручну синхронізацію якимось операціями по картці/рахунку не вдалося. Коли отримав повідомлення, що роботу частково відновлено, то поповнення з Рюкзака, так і самого Рюкзака вже нормально працювало.
042013 написав:
Він-то вийшов...
Вихідний СЕП дійшов пункту призначення?
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