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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:58

  Howl написав:Коли отримав повідомлення, що роботу частково відновлено, то поповнення з Рюкзака, так і самого Рюкзака вже нормально працювало.

А далі, p2p/СЕП бігає?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:08

типа вирус пєтя лайт ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:13

Re: Sportbank

wig, не пробував. Мені самому треба інформація про працюючий вихідний СЕП :/
Howl
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  #<1 ... 288289290291
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