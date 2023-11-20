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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 22:58
Howl написав:
Коли отримав повідомлення, що роботу частково відновлено, то поповнення з Рюкзака, так і самого Рюкзака вже нормально працювало.
А далі, p2p/СЕП бігає?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:08
типа вирус пєтя лайт ?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:13
wig, не пробував. Мені самому треба інформація про працюючий вихідний СЕП :/
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