А далі, p2p/СЕП бігає?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 22:58
Додано: Пон 20 лис, 2023 23:13
Re: Sportbank
wig, не пробував. Мені самому треба інформація про працюючий вихідний СЕП :/
Додано: Пон 20 лис, 2023 23:51
Додано: Пон 20 лис, 2023 23:52
Додано: Вів 21 лис, 2023 00:05
Перепрошую, що заплутав вас.
В процитованому повідомленні я відповідав на запитання, чи спорт вийшов з коми.
Але проблема з лімітами нікуди не поділась: їх так і не з'явилось в налаштуваннях картки, самий перший пункт був.
З досвіду можу лиш сказати за р2р, що працює. Сеп поки не тестився.
Але трабли з комуналкою можуть і не бути з цими лімітами пов'язана. Раніше від тих лімітів, здається, вона не залежала. Але тепер вже змоги перевірити то немає, бо розділу лімітів у додатку немає, а підтримка від 5 вечора мовчить. Мабуть, понеділок - тяжкий день, то вони пішли додому раніше.
Так якісно повиламувати сервіси банку - треба мати талант...
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