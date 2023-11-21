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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 22:58
Howl написав:
Коли отримав повідомлення, що роботу частково відновлено, то поповнення з Рюкзака, так і самого Рюкзака вже нормально працювало.
А далі, p2p/СЕП бігає?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:08
типа вирус пєтя лайт ?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:13
wig, не пробував. Мені самому треба інформація про працюючий вихідний СЕП :/
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Howl
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:51
valweb написав:
Іще одна цікава річ: банк транслітерує прізвища неправильно: якщо кошти прийшли від користувача ПИЛИПЕНКО, то за версією спортбанку гроші надіслав PULUPENKO.🙈
Ви впевнені, що це не банк-відправник так бавиться?
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klug
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:52
wig написав: Howl написав:
Коли отримав повідомлення, що роботу частково відновлено, то поповнення з Рюкзака, так і самого Рюкзака вже нормально працювало.
А далі, p2p/СЕП бігає?
СЄП не знаю, р2р вдалося відправити, комуналка ̶не працює
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novichok
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:05
Howl написав: 042013 написав:
Він-то вийшов...
Вихідний СЕП дійшов пункту призначення?
Перепрошую, що заплутав вас.
В процитованому повідомленні я відповідав на запитання, чи спорт вийшов з коми.
Але проблема з лімітами нікуди не поділась: їх так і не з'явилось в налаштуваннях картки, самий перший пункт був.
З досвіду можу лиш сказати за р2р, що працює. Сеп поки не тестився.
Але трабли з комуналкою можуть і не бути з цими лімітами пов'язана. Раніше від тих лімітів, здається, вона не залежала. Але тепер вже змоги перевірити то немає, бо розділу лімітів у додатку немає, а підтримка від 5 вечора мовчить. Мабуть, понеділок - тяжкий день, то вони пішли додому раніше.
Так якісно повиламувати сервіси банку - треба мати талант...
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Додано: Вів 21 лис, 2023 08:06
klug, впевнений, перевіряв на інших банках.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 10:43
Зарахувалися кошти, зняті з рюкзака у п'ятницю. 4 дні - серйозно?
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valweb
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Додано: Вів 21 лис, 2023 11:11
Вчора ввечері написали, що "платежі по реквізитах(IBAN), поповнення мобільного телефону та оплата комунальних послуг, на жаль зараз не працюють. Сподіваємось це не займе багато часу".
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