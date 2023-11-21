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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291

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Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:58

  Howl написав:Коли отримав повідомлення, що роботу частково відновлено, то поповнення з Рюкзака, так і самого Рюкзака вже нормально працювало.

А далі, p2p/СЕП бігає?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:08

типа вирус пєтя лайт ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:13

Re: Sportbank

wig, не пробував. Мені самому треба інформація про працюючий вихідний СЕП :/
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:51

  valweb написав:Іще одна цікава річ: банк транслітерує прізвища неправильно: якщо кошти прийшли від користувача ПИЛИПЕНКО, то за версією спортбанку гроші надіслав PULUPENKO.🙈

Ви впевнені, що це не банк-відправник так бавиться?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:52

  wig написав:
  Howl написав:Коли отримав повідомлення, що роботу частково відновлено, то поповнення з Рюкзака, так і самого Рюкзака вже нормально працювало.

А далі, p2p/СЕП бігає?

СЄП не знаю, р2р вдалося відправити, комуналка ̶не працює
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:05

  Howl написав:
  042013 написав:Він-то вийшов...
Вихідний СЕП дійшов пункту призначення?

Перепрошую, що заплутав вас.
В процитованому повідомленні я відповідав на запитання, чи спорт вийшов з коми.
Але проблема з лімітами нікуди не поділась: їх так і не з'явилось в налаштуваннях картки, самий перший пункт був.
З досвіду можу лиш сказати за р2р, що працює. Сеп поки не тестився.

Але трабли з комуналкою можуть і не бути з цими лімітами пов'язана. Раніше від тих лімітів, здається, вона не залежала. Але тепер вже змоги перевірити то немає, бо розділу лімітів у додатку немає, а підтримка від 5 вечора мовчить. Мабуть, понеділок - тяжкий день, то вони пішли додому раніше.

Так якісно повиламувати сервіси банку - треба мати талант...
042013
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 08:06

klug, впевнений, перевіряв на інших банках.
valweb
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:43

Зарахувалися кошти, зняті з рюкзака у п'ятницю. 4 дні - серйозно?
valweb
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 11:11

Re: Sportbank

Вчора ввечері написали, що "платежі по реквізитах(IBAN), поповнення мобільного телефону та оплата комунальних послуг, на жаль зараз не працюють. Сподіваємось це не займе багато часу".
V2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 13:31

СЕП

Сьогодні відправляв сеп переказ на Ideabank - дійшло
Ivanhoe
 
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