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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:53

Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.
Комуналка - працює, перевірено власноруч.
Искатель
 
Повідомлень: 6150
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 4816 раз.
 
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  #<1 ... 289290291292
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