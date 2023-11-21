Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.
Комуналка - працює, перевірено власноруч.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:53
Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.
Комуналка - працює, перевірено власноруч.
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