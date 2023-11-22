Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.
Комуналка - працює, перевірено власноруч.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:53
Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.
Комуналка - працює, перевірено власноруч.
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:14
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:21
maniachello на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата?
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:47
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:50
Приват не прикрив, а зменшив з 5 до 3%. Вже два рази в цьому місяці виплатили. І наперед планую знову заплатити.
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:52
lel все вірно друже, платив в минулу ПТ, кешбек закинули у ВТ на карту.
Там є ОДНЕ УТОЧНЕННЯ - приват схитрив і кешбечує тільки плати з кредитки, за рах кред коштів. PS Плачу через Пейхаб , завівся як новий клієнть.
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