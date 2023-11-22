|
|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:53
Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.
Комуналка - працює, перевірено власноруч.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6150
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1006 раз.
- Подякували: 4816 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:14
Искатель написав:
Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.
Комуналка - працює, перевірено власноруч.
Подтверждаю, коммуналка оплачена нормально
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:47
Goodman написав:maniachello
на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата?
Так у Спорта КБ 1%, а Приват прикрив лавку з КБ за комуналь
Але я оплачую у Алки, без КБ, але одним кліком і в розстрочку від 500 грн
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4769
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:50
Amethyst написав: Goodman написав:maniachello
на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата?
Так у Спорта КБ 1%, а Приват прикрив лавку з КБ за комуналь
Але я оплачую у Алки, без КБ, але одним кліком і в розстрочку від 500 грн
Приват не прикрив, а зменшив з 5 до 3%. Вже два рази в цьому місяці виплатили. І наперед планую знову заплатити.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3416
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:52
lel
все вірно друже, платив в минулу ПТ, кешбек закинули у ВТ на карту.
Там є ОДНЕ УТОЧНЕННЯ - приват схитрив і кешбечує тільки плати з кредитки, за рах кред коштів. PS Плачу через Пейхаб , завівся як новий клієнть.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6225
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 753 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лис, 2023 15:08
Goodman написав:maniachello
на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата?
А чому повинні бути пумб чи приват?
пумб - мне не нравится владелец.
приват - посчитал, что я нищеброд - оформил кредитку без КЛ. С какой стати я буду доверять свои деньги банку, который мне не доверяет?
Востаннє редагувалось maniachello
в Сер 22 лис, 2023 15:12, всього редагувалось 2 разів.
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лис, 2023 15:10
Amethyst написав: Goodman написав:maniachello
на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата?
Так у Спорта КБ 1%, а Приват прикрив лавку з КБ за комуналь
Але я оплачую у Алки, без КБ, але одним кліком і в розстрочку від 500 грн
так комісія ж!
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3190
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лис, 2023 15:20
maniachello написав:
пумб - мне не нравится владелец
Гопоте из "новых украинских" предпочитаете настоящих "реализаторов краденного" у савєцкого народа - комсомольских лидеров
Царев,Ефремов,Тигипко
,.,...,...,.....
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3726
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1346 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лис, 2023 15:24
flysoulfly написав:
maniachello написав:
пумб - мне не нравится владелец
Гопоте из "новых украинских" предпочитаете настоящих "реализаторов краденного" у савєцкого народа - комсомольских лидеров
Царев,Ефремов,Тигипко
,.,...,...,.....
Вы не понимаете... это другое (с)
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|