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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:53

Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.
Комуналка - працює, перевірено власноруч.
Искатель
 
Повідомлень: 6150
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Подякували: 4816 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:14

  Искатель написав:Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.
Комуналка - працює, перевірено власноруч.

Подтверждаю, коммуналка оплачена нормально
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:21

maniachello на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата? :?:
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:47

  Goodman написав:maniachello на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата? :?:

Так у Спорта КБ 1%, а Приват прикрив лавку з КБ за комуналь
Але я оплачую у Алки, без КБ, але одним кліком і в розстрочку від 500 грн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:50

  Amethyst написав:
  Goodman написав:maniachello на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата? :?:

Так у Спорта КБ 1%, а Приват прикрив лавку з КБ за комуналь
Але я оплачую у Алки, без КБ, але одним кліком і в розстрочку від 500 грн

Приват не прикрив, а зменшив з 5 до 3%. Вже два рази в цьому місяці виплатили. І наперед планую знову заплатити.
lel
 
Повідомлень: 3416
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:52

lel все вірно друже, платив в минулу ПТ, кешбек закинули у ВТ на карту.
Там є ОДНЕ УТОЧНЕННЯ - приват схитрив і кешбечує тільки плати з кредитки, за рах кред коштів. PS Плачу через Пейхаб , завівся як новий клієнть. :wink:
Goodman
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Повідомлень: 6225
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:08

  Goodman написав:maniachello на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата? :?:

А чому повинні бути пумб чи приват? :?:
пумб - мне не нравится владелец.
приват - посчитал, что я нищеброд - оформил кредитку без КЛ. С какой стати я буду доверять свои деньги банку, который мне не доверяет? :shock:
Востаннє редагувалось maniachello в Сер 22 лис, 2023 15:12, всього редагувалось 2 разів.
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:10

  Amethyst написав:
  Goodman написав:maniachello на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата? :?:

Так у Спорта КБ 1%, а Приват прикрив лавку з КБ за комуналь
Але я оплачую у Алки, без КБ, але одним кліком і в розстрочку від 500 грн

так комісія ж! :shock:
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:20

  maniachello написав:пумб - мне не нравится владелец
:mrgreen: Гопоте из "новых украинских" предпочитаете настоящих "реализаторов краденного" у савєцкого народа - комсомольских лидеров :?
Царев,Ефремов,Тигипко,.,...,...,.....
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:24

  flysoulfly написав:
  maniachello написав:пумб - мне не нравится владелец
:mrgreen: Гопоте из "новых украинских" предпочитаете настоящих "реализаторов краденного" у савєцкого народа - комсомольских лидеров :?
Царев,Ефремов,Тигипко,.,...,...,.....

Вы не понимаете... это другое (с)
maniachello
 
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