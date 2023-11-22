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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лис, 2023 15:59
novichok написав: Amethyst написав: Goodman написав:maniachello
на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата?
Так у Спорта КБ 1%, а Приват прикрив лавку з КБ за комуналь
Але я оплачую у Алки, без КБ, але одним кліком і в розстрочку від 500 грн
так комісія ж!
А ви таки спробуйте -- на 3 міс. Рекомендую, вам сподобається
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Amethyst
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