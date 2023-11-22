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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 290291292293 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.8 5 22 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 5% 1 2- Погане. Некомпетентне. 27% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 5% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 3 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 11 Всього голосів : 22 Додано: Сер 22 лис, 2023 15:59 novichok написав: Amethyst написав: Goodman написав: maniachello на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата? на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата?

Так у Спорта КБ 1%, а Приват прикрив лавку з КБ за комуналь

Але я оплачую у Алки, без КБ, але одним кліком і в розстрочку від 500 грн Так у Спорта КБ 1%, а Приват прикрив лавку з КБ за комунальАле я оплачую у Алки, без КБ, але одним кліком і в розстрочку від 500 грн

так комісія ж! так комісія ж! А ви таки спробуйте -- на 3 міс. Рекомендую, вам сподобається А ви таки спробуйте -- на 3 міс. Рекомендую, вам сподобається Amethyst

Повідомлень: 4770 З нами з: 05.05.21 Подякував: 361 раз. Подякували: 881 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 17:18 maniachello написав: Искатель написав: Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.

Комуналка - працює, перевірено власноруч. Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.Комуналка - працює, перевірено власноруч.

Подтверждаю, коммуналка оплачена нормально Подтверждаю, коммуналка оплачена нормально

Не знаю, що ви там в якому банку платили... В спортбанку можливості оплатити комунальні немає. Вилазили постійно такі помилки:









Оскільки налаштування лімітів у додаток так і не повернули, зробити нічого не можна. Підтримка від позавчора мовчить, навіть якщо заново їх поштурхати - не допомагає.



А від сьогодні поведінка додатку вже інша: якщо заповнити суму до сплати і натиснути кнопку "оплатити", то вискакує вікно про успішну оплату, але потім операції цієї взагалі немає в списку транзакцій. Сума на рахунку не змінюється. У виписках по картці і по рахунку їх також немає, тож, скоріше за все, платежі не проводяться, але інфи тепер про це ніде не виводиться. Не знаю, що ви там в якому банку платили... В спортбанку можливості оплатити комунальні немає. Вилазили постійно такі помилки:Оскільки налаштування лімітів у додаток так і не повернули, зробити нічого не можна. Підтримка від позавчора мовчить, навіть якщо заново їх поштурхати - не допомагає.А від сьогодні поведінка додатку вже інша: якщо заповнити суму до сплати і натиснути кнопку "оплатити", то вискакує вікно про успішну оплату, але потім операції цієї взагалі немає в списку транзакцій. Сума на рахунку не змінюється. У виписках по картці і по рахунку їх також немає, тож, скоріше за все, платежі не проводяться, але інфи тепер про це ніде не виводиться. 042013 Повідомлень: 259 З нами з: 22.07.18 Подякував: 593 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 17:34 Re: Sportbank 042013 написав: Не знаю, що ви там в якому банку платили... Не знаю, що ви там в якому банку платили... Думаю, вам треба почитити кеш і перевстановити заст-ок. Думаю, вам треба почитити кеш і перевстановити заст-ок. Amethyst

Повідомлень: 4770 З нами з: 05.05.21 Подякував: 361 раз. Подякували: 881 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 290291292293 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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