А ви таки спробуйте -- на 3 міс. Рекомендую, вам сподобається
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лис, 2023 15:59
А ви таки спробуйте -- на 3 міс. Рекомендую, вам сподобається
Додано: Сер 22 лис, 2023 17:18
Не знаю, що ви там в якому банку платили... В спортбанку можливості оплатити комунальні немає. Вилазили постійно такі помилки:
Оскільки налаштування лімітів у додаток так і не повернули, зробити нічого не можна. Підтримка від позавчора мовчить, навіть якщо заново їх поштурхати - не допомагає.
А від сьогодні поведінка додатку вже інша: якщо заповнити суму до сплати і натиснути кнопку "оплатити", то вискакує вікно про успішну оплату, але потім операції цієї взагалі немає в списку транзакцій. Сума на рахунку не змінюється. У виписках по картці і по рахунку їх також немає, тож, скоріше за все, платежі не проводяться, але інфи тепер про це ніде не виводиться.
Додано: Сер 22 лис, 2023 17:34
Re: Sportbank
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