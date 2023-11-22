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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лис, 2023 15:59
novichok написав: Amethyst написав: Goodman написав:maniachello
на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата?
Так у Спорта КБ 1%, а Приват прикрив лавку з КБ за комуналь
Але я оплачую у Алки, без КБ, але одним кліком і в розстрочку від 500 грн
так комісія ж!
А ви таки спробуйте -- на 3 міс. Рекомендую, вам сподобається
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Amethyst
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Додано: Сер 22 лис, 2023 17:18
maniachello написав: Искатель написав:
Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.
Комуналка - працює, перевірено власноруч.
Подтверждаю, коммуналка оплачена нормально
Не знаю, що ви там в якому банку платили... В спортбанку можливості оплатити комунальні немає. Вилазили постійно такі помилки:
Оскільки налаштування лімітів у додаток так і не повернули, зробити нічого не можна. Підтримка від позавчора мовчить, навіть якщо заново їх поштурхати - не допомагає.
А від сьогодні поведінка додатку вже інша: якщо заповнити суму до сплати і натиснути кнопку "оплатити", то вискакує вікно про успішну оплату, але потім операції цієї взагалі немає в списку транзакцій. Сума на рахунку не змінюється. У виписках по картці і по рахунку їх також немає, тож, скоріше за все, платежі не проводяться, але інфи тепер про це ніде не виводиться.
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042013
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Додано: Сер 22 лис, 2023 17:34
042013 написав:
Не знаю, що ви там в якому банку платили...
Думаю, вам треба почитити кеш і перевстановити заст-ок.
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Amethyst
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:31
Amethyst написав: 042013 написав:
Не знаю, що ви там в якому банку платили...
Думаю, вам треба почитити кеш і перевстановити заст-ок.
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greenozon
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Додано: Сер 22 лис, 2023 21:53
greenozon написав: Amethyst написав: 042013 написав:
Не знаю, що ви там в якому банку платили...
Думаю, вам треба почитити кеш і перевстановити заст-ок.
гаряча лінія, переключіться
ну я ось в 17:50 СЕПнув на Шаромигу и до 18:00 вже наміняв долярів тама
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Amethyst
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