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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:59

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  Goodman написав:maniachello на яких умовах плата? чому не пумб, чому не картою привата? :?:

Так у Спорта КБ 1%, а Приват прикрив лавку з КБ за комуналь
Але я оплачую у Алки, без КБ, але одним кліком і в розстрочку від 500 грн

так комісія ж! :shock:
А ви таки спробуйте -- на 3 міс. Рекомендую, вам сподобається :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:18

  maniachello написав:
  Искатель написав:Тільки-но виконав всю серію комунальних платежів. Перший трохи довго проводився, а от інші - як у старі добрі часи.
Комуналка - працює, перевірено власноруч.

Подтверждаю, коммуналка оплачена нормально

Не знаю, що ви там в якому банку платили... В спортбанку можливості оплатити комунальні немає. Вилазили постійно такі помилки:
Зображення

Зображення

Оскільки налаштування лімітів у додаток так і не повернули, зробити нічого не можна. Підтримка від позавчора мовчить, навіть якщо заново їх поштурхати - не допомагає.

А від сьогодні поведінка додатку вже інша: якщо заповнити суму до сплати і натиснути кнопку "оплатити", то вискакує вікно про успішну оплату, але потім операції цієї взагалі немає в списку транзакцій. Сума на рахунку не змінюється. У виписках по картці і по рахунку їх також немає, тож, скоріше за все, платежі не проводяться, але інфи тепер про це ніде не виводиться.
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:34

Re: Sportbank

  042013 написав:Не знаю, що ви там в якому банку платили...
Думаю, вам треба почитити кеш і перевстановити заст-ок.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:31

  Amethyst написав:
  042013 написав:Не знаю, що ви там в якому банку платили...
Думаю, вам треба почитити кеш і перевстановити заст-ок.


гаряча лінія, переключіться :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:53

  greenozon написав:
  Amethyst написав:
  042013 написав:Не знаю, що ви там в якому банку платили...
Думаю, вам треба почитити кеш і перевстановити заст-ок.


гаряча лінія, переключіться :mrgreen:

ну я ось в 17:50 СЕПнув на Шаромигу и до 18:00 вже наміняв долярів тама
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:26

  Amethyst написав: я ось в 17:50 СЕПнув на Шаромигу и до 18:00 вже наміняв долярів тама
не понял: это про Глобус? там шото открылось в аппке типа обменный онлайн-блэкджэк с арестовичами ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 23:46

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав: я ось в 17:50 СЕПнув на Шаромигу и до 18:00 вже наміняв долярів тама
не понял: это про Глобус? там шото открылось в аппке типа обменный онлайн-блэкджэк с арестовичами ?

ну да, онлайн-обмен появился
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 00:19

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав: я ось в 17:50 СЕПнув на Шаромигу и до 18:00 вже наміняв долярів тама
не понял: это про Глобус? там шото открылось в аппке типа обменный онлайн-блэкджэк с арестовичами ?

ну да, онлайн-обмен появился
тем, кто в этом месяце там офлайн "отмучался" на все 50К - уже ж онлайн не светит... ИЛИ 8) ?

Не, попробовал - уже не дало.
читд.
еще и минимум 10 :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:11

Re: Sportbank

прилетіло оновлення, встановив. Потрібно підтвердити вхід з пристрою через дзвінок. Зворотній дзвінок вони схоже прикрутити забули. Увійти в додаток на даний момент неможливо
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:14

  Boundless написав:прилетіло оновлення, встановив. Потрібно підтвердити вхід з пристрою через дзвінок. Зворотній дзвінок вони схоже прикрутити забули. Увійти в додаток на даний момент неможливо

0800 у них теж не працює
Amethyst
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