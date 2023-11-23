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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лис, 2023 15:15
Boundless написав:
прилетіло оновлення, встановив. Потрібно підтвердити вхід з пристрою через дзвінок. Зворотній дзвінок вони схоже прикрутити забули. Увійти в додаток на даний момент неможливо
Мене після оновлення зараз пускає і без повторного підтвердження пристрою. Android.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:22
Boundless написав:
прилетіло оновлення, встановив. Потрібно підтвердити вхід з пристрою через дзвінок. Зворотній дзвінок вони схоже прикрутити забули. Увійти в додаток на даний момент неможливо
Позавчора змінив телефон то також було потрібно, і сьогодні після оновлення, вирішується через чат підтримки та просять підключитися через відеодзвінок з паспортом
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vovabelokon99
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:07
vovabelokon99 написав:
Позавчора змінив телефон то також було потрібно, і сьогодні після оновлення, вирішується через чат підтримки та просять підключитися через відеодзвінок з паспортом
А як у Спорта можна змінити фінномер?
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