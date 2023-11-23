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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:15

  Boundless написав:прилетіло оновлення, встановив. Потрібно підтвердити вхід з пристрою через дзвінок. Зворотній дзвінок вони схоже прикрутити забули. Увійти в додаток на даний момент неможливо

Мене після оновлення зараз пускає і без повторного підтвердження пристрою. Android.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:22

  Boundless написав:прилетіло оновлення, встановив. Потрібно підтвердити вхід з пристрою через дзвінок. Зворотній дзвінок вони схоже прикрутити забули. Увійти в додаток на даний момент неможливо


Позавчора змінив телефон то також було потрібно, і сьогодні після оновлення, вирішується через чат підтримки та просять підключитися через відеодзвінок з паспортом
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:07

  vovabelokon99 написав:Позавчора змінив телефон то також було потрібно, і сьогодні після оновлення, вирішується через чат підтримки та просять підключитися через відеодзвінок з паспортом

А як у Спорта можна змінити фінномер?
Amethyst
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