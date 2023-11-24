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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лис, 2023 15:15
Boundless написав:
прилетіло оновлення, встановив. Потрібно підтвердити вхід з пристрою через дзвінок. Зворотній дзвінок вони схоже прикрутити забули. Увійти в додаток на даний момент неможливо
Мене після оновлення зараз пускає і без повторного підтвердження пристрою. Android.
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ingtrans
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:22
Boundless написав:
прилетіло оновлення, встановив. Потрібно підтвердити вхід з пристрою через дзвінок. Зворотній дзвінок вони схоже прикрутити забули. Увійти в додаток на даний момент неможливо
Позавчора змінив телефон то також було потрібно, і сьогодні після оновлення, вирішується через чат підтримки та просять підключитися через відеодзвінок з паспортом
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vovabelokon99
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Додано: Чет 23 лис, 2023 19:11
vovabelokon99 написав: Boundless написав:
прилетіло оновлення, встановив. Потрібно підтвердити вхід з пристрою через дзвінок. Зворотній дзвінок вони схоже прикрутити забули. Увійти в додаток на даний момент неможливо
Позавчора змінив телефон то також було потрібно, і сьогодні після оновлення, вирішується через чат підтримки та просять підключитися через відеодзвінок з паспортом
як заблокують то ще в телезі запитають чотиризначний код для розблокування,що вайбером прийде.Стрьомно але так)
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Мизантрóп
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:55
Сплатити комуналку неможливо, активувати категорії кешбеку неможливо, підтримка вже тиждень на щоденні пінги не відповідає...
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042013
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Додано: Чет 23 лис, 2023 22:19
ingtrans в мене теж глючило через моб інтернет.
когда добрался до вайфая - то попустіло
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Goodman
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:47
Висить в обробці СЕП біля 2х годин. Підтримка відповіла через 1,5 години про регламент 3х днів. Ніяких оперативних грошей.
Штовхнув маленьку суму- працює.
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lel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:30
Те ж саме, зранку сепнув більше 20 тис, і усьо, завис... Більше 3х годин висить в обробці, підтримка лопоче про 3 дні і сподівань немає. Прикро, що матюки тут не можна писати про цих спортсменів.
Воно і раніше бувало сепи на маленькі суми літали, а інші трохи тормозизись. Але ж заявляють, що типу все полагодили... Самки собак.
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Oberon
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:28
Oberon написав:
Те ж саме, зранку сепнув більше 20 тис, і усьо, завис... Більше 3х годин висить в обробці, підтримка лопоче про 3 дні і сподівань немає. Прикро, що матюки тут не можна писати про цих спортсменів.
Воно і раніше бувало сепи на маленькі суми літали, а інші трохи тормозизись. Але ж заявляють, що типу все полагодили... Самки собак.
Сьогодні 24.11.23,до 30.11.23 зарахується на кредитну, треба почекати
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sens
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:39
Про три дня больше года как отменили.Пришел пуш про дополнительный кешбек.Только вот подключить его никак - при нажатии на кнопку "активуйте кешбек в листопаді" тупо туда не заходит.
А, сейчас только заметил, и накопленный кешбек спиз пропал куда-то.
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