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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

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Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:15

  Boundless написав:прилетіло оновлення, встановив. Потрібно підтвердити вхід з пристрою через дзвінок. Зворотній дзвінок вони схоже прикрутити забули. Увійти в додаток на даний момент неможливо

Мене після оновлення зараз пускає і без повторного підтвердження пристрою. Android.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:22

  Boundless написав:прилетіло оновлення, встановив. Потрібно підтвердити вхід з пристрою через дзвінок. Зворотній дзвінок вони схоже прикрутити забули. Увійти в додаток на даний момент неможливо


Позавчора змінив телефон то також було потрібно, і сьогодні після оновлення, вирішується через чат підтримки та просять підключитися через відеодзвінок з паспортом
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:11

  vovabelokon99 написав:
  Boundless написав:прилетіло оновлення, встановив. Потрібно підтвердити вхід з пристрою через дзвінок. Зворотній дзвінок вони схоже прикрутити забули. Увійти в додаток на даний момент неможливо


Позавчора змінив телефон то також було потрібно, і сьогодні після оновлення, вирішується через чат підтримки та просять підключитися через відеодзвінок з паспортом

як заблокують то ще в телезі запитають чотиризначний код для розблокування,що вайбером прийде.Стрьомно але так)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:55

Сплатити комуналку неможливо, активувати категорії кешбеку неможливо, підтримка вже тиждень на щоденні пінги не відповідає... :D
042013
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:19

ingtrans в мене теж глючило через моб інтернет.
когда добрался до вайфая - то попустіло
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:47

Re: Sportbank

Висить в обробці СЕП біля 2х годин. Підтримка відповіла через 1,5 години про регламент 3х днів. Ніяких оперативних грошей.
Штовхнув маленьку суму- працює.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:30

Те ж саме, зранку сепнув більше 20 тис, і усьо, завис... Більше 3х годин висить в обробці, підтримка лопоче про 3 дні і сподівань немає. Прикро, що матюки тут не можна писати про цих спортсменів.
Воно і раніше бувало сепи на маленькі суми літали, а інші трохи тормозизись. Але ж заявляють, що типу все полагодили... Самки собак.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:28

  Oberon написав:Те ж саме, зранку сепнув більше 20 тис, і усьо, завис... Більше 3х годин висить в обробці, підтримка лопоче про 3 дні і сподівань немає. Прикро, що матюки тут не можна писати про цих спортсменів.
Воно і раніше бувало сепи на маленькі суми літали, а інші трохи тормозизись. Але ж заявляють, що типу все полагодили... Самки собак.

Сьогодні 24.11.23,до 30.11.23 зарахується на кредитну, треба почекати
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:39

Re: Sportbank

Про три дня больше года как отменили.Пришел пуш про дополнительный кешбек.Только вот подключить его никак - при нажатии на кнопку "активуйте кешбек в листопаді" тупо туда не заходит.

А, сейчас только заметил, и накопленный кешбек спиз пропал куда-то.
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