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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:26
novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:57
lel написав:
novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.
ок, але на картки ИЗИ та ТАСа 70000 на добу, чому на них відмова?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:09
novichok написав: lel написав:
novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.
ок, але на картки ИЗИ та ТАСа 70000 на добу, чому на них відмова?
В мене вже на все відмова, 25-15-10-5т
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:39
lel написав:
novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.
"Ви дійсно праві. Добовий ліміт p2p на карту іншого банку через додаток становить 249 999грн на день." - відповідь підтримки 26 жовтня в телеграмі
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