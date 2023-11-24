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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:26

Re: Sportbank

novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:57

  lel написав:
novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.

ок, але на картки ИЗИ та ТАСа 70000 на добу, чому на них відмова?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:09

Re: Sportbank

novichok написав:
  lel написав:
novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.

ок, але на картки ИЗИ та ТАСа 70000 на добу, чому на них відмова?
В мене вже на все відмова, 25-15-10-5т
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:39

  lel написав:
novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.

"Ви дійсно праві. Добовий ліміт p2p на карту іншого банку через додаток становить 249 999грн на день." - відповідь підтримки 26 жовтня в телеграмі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:05

Re: Sportbank

Тільки що підтримка написала- 50т на все. В т.ч СЕП. Який не відправили. Вивів залишок до 50т.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:22

  посетитель написав:Про три дня больше года как отменили.Пришел пуш про дополнительный кешбек.Только вот подключить его никак - при нажатии на кнопку "активуйте кешбек в листопаді" тупо туда не заходит.

А, сейчас только заметил, и накопленный кешбек спиз пропал куда-то.


аналогічно

страшно в додатку працювати як би чого не вийшло :mrgreen: :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:29

Re: Sportbank

Кошти, які не зміг вивести, хотів закинути назад на Рюкзак. Але не можна. Вже використовував добовий ліміт 50т. Тепер точно все виведу. Якщо ліміт і на депозит.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:35

В мене кешбек поки що відображається (я додаток не оновлював :mrgreen: ) Але сеп досі не відправлено.
Сьогодні ще підтримка видала, що сепи більше 30 тис. грн. треба ще додатково підтверджувати, щоб відправились :evil: Телефонним дзвінком, типу що саме ви проводите... Не р2р. Сепи, Карл!!! Де в реквізитах і в призначенні вказаний власний рахунок і що я отримувач.
Ну хай з ним, шо то каже дівчинка з підтримки, але хтось же їй таке завдання дав!
Зашибись. Ще й ліміти якісь на 50 тис науявляли. Це явно не технічні проблеми, схоже з фінансами у них стало погано.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:11

Re: Sportbank

Тепер зрозуміло чому в цій банці рекомендують погашатися до 25 числа, при фактичному грейсі до кінця місяця
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