З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:26
Re: Sportbank
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:57
Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:09
Re: Sportbank
Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:39
"Ви дійсно праві. Добовий ліміт p2p на карту іншого банку через додаток становить 249 999грн на день." - відповідь підтримки 26 жовтня в телеграмі
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:05
Re: Sportbank
Тільки що підтримка написала- 50т на все. В т.ч СЕП. Який не відправили. Вивів залишок до 50т.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:22
аналогічно
страшно в додатку працювати як би чого не вийшло
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:29
Re: Sportbank
Кошти, які не зміг вивести, хотів закинути назад на Рюкзак. Але не можна. Вже використовував добовий ліміт 50т. Тепер точно все виведу. Якщо ліміт і на депозит.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:35
В мене кешбек поки що відображається (я додаток не оновлював ) Але сеп досі не відправлено.
Сьогодні ще підтримка видала, що сепи більше 30 тис. грн. треба ще додатково підтверджувати, щоб відправились Телефонним дзвінком, типу що саме ви проводите... Не р2р. Сепи, Карл!!! Де в реквізитах і в призначенні вказаний власний рахунок і що я отримувач.
Ну хай з ним, шо то каже дівчинка з підтримки, але хтось же їй таке завдання дав!
Зашибись. Ще й ліміти якісь на 50 тис науявляли. Це явно не технічні проблеми, схоже з фінансами у них стало погано.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:11
Re: Sportbank
Тепер зрозуміло чому в цій банці рекомендують погашатися до 25 числа, при фактичному грейсі до кінця місяця
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