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Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:26
novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:57
lel написав:
novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.
ок, але на картки ИЗИ та ТАСа 70000 на добу, чому на них відмова?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:09
novichok написав: lel написав:
novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.
ок, але на картки ИЗИ та ТАСа 70000 на добу, чому на них відмова?
В мене вже на все відмова, 25-15-10-5т
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:39
lel написав:
novichok написав:вдалося відправити р2р з Чорної 50т и всью. Нові ліміти?
З Білої 29999 за раз, 50000 за добу. В додатку в запитаннях про ліміти.
"Ви дійсно праві. Добовий ліміт p2p на карту іншого банку через додаток становить 249 999грн на день." - відповідь підтримки 26 жовтня в телеграмі
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:05
Тільки що підтримка написала- 50т на все. В т.ч СЕП. Який не відправили. Вивів залишок до 50т.
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lel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:22
посетитель написав:
Про три дня больше года как отменили.Пришел пуш про дополнительный кешбек.Только вот подключить его никак - при нажатии на кнопку "активуйте кешбек в листопаді" тупо туда не заходит.
А, сейчас только заметил, и накопленный кешбек спиз пропал куда-то.
аналогічно
страшно в додатку працювати як би чого не вийшло
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:29
Кошти, які не зміг вивести, хотів закинути назад на Рюкзак. Але не можна. Вже використовував добовий ліміт 50т. Тепер точно все виведу. Якщо ліміт і на депозит.
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lel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:35
В мене кешбек поки що відображається (я додаток не оновлював
) Але сеп досі не відправлено.
Сьогодні ще підтримка видала, що сепи більше 30 тис. грн. треба ще додатково підтверджувати, щоб відправились
Телефонним дзвінком, типу що саме ви проводите... Не р2р. Сепи, Карл!!! Де в реквізитах і в призначенні вказаний власний рахунок і що я отримувач.
Ну хай з ним, шо то каже дівчинка з підтримки, але хтось же їй таке завдання дав!
Зашибись. Ще й ліміти якісь на 50 тис науявляли. Це явно не технічні проблеми, схоже з фінансами у них стало погано.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:11
Тепер зрозуміло чому в цій банці рекомендують погашатися до 25 числа, при фактичному грейсі до кінця місяця
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:30
lel написав:
Кошти, які не зміг вивести, хотів закинути назад на Рюкзак. Але не можна. Вже використовував добовий ліміт 50т. Тепер точно все виведу. Якщо ліміт і на депозит.
Аналогічно, заСЕПити, перевести на карти інших банків, поповнити Рюкзак не можливо. Гроші застрягли на карті
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novichok
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