Сатрю я на енту кашу-малашу с ТАС-иЗи-Спорт и думаю шо рагулятор похоже наехал на камсамолейцев с финмоном.
Пора линять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:14
Сатрю я на енту кашу-малашу с ТАС-иЗи-Спорт и думаю шо рагулятор похоже наехал на камсамолейцев с финмоном.
Пора линять
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