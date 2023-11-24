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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
5%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
11
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:14

Сатрю я на енту кашу-малашу с ТАС-иЗи-Спорт и думаю шо рагулятор похоже наехал на камсамолейцев с финмоном.
Пора линять :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 4787
З нами з: 05.05.21
Подякував: 361 раз.
Подякували: 882 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:47

Re: Sportbank

Таки випустили СЕП. Зайшов в Аллу в 21-45. Але вже було пізно.
lel
 
Повідомлень: 3423
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 395 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:14

З рюкзака не знімає. Це вже закрилися на вихідні?
klug
 
Повідомлень: 8313
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
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  #<1 ... 293294295296
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