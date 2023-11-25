Сатрю я на енту кашу-малашу с ТАС-иЗи-Спорт и думаю шо рагулятор похоже наехал на камсамолейцев с финмоном.
Пора линять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:14
Сатрю я на енту кашу-малашу с ТАС-иЗи-Спорт и думаю шо рагулятор похоже наехал на камсамолейцев с финмоном.
Пора линять
Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:47
Re: Sportbank
Таки випустили СЕП. Зайшов в Аллу в 21-45. Але вже було пізно.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:33
Вообще точка зрения НБУ мне честно говоря не понятна в этом плане.Для открытия банка нужна лицензия, минимальный статутный капитал и прочие требования.Да ну?Пусть лохи заморачиваются. Пойдем к Тигипко и будем сидеть все на одной банковской лицензии.На двух банковских лицензиях реально сидит пять банков.Получаем одну банковскую лицензию и садим на неё всех остальных.Профит.Теряется весь смысл банковского лицензирования.Фактически, в данном случае Тигипко, а не НБУ решает будет ли фирма "рога и копыта" работать в банковской сфере или нет.В итоге имеем такое.
Додано: Суб 25 лис, 2023 01:21
Додано: Суб 25 лис, 2023 01:38
Випустили. І на ізю за номером рахунку зайшло миттєво.
НБУ ж простіше - для нього є лише Леонідич. Моніторити, перевіряти, штрафувати треба лише його. Хоче він випускати картки під різними маркетинговими назвами - його проблема і його дупа під прицілом. Якщо він вважає, що знайшов модель, коли він може тримати цей дитячий садок під контролем, то чому ні?
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