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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

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Sportbank 3.7 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
30%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
11
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:21

Re: Sportbank

Деньги хрен выведешь.Работает всё через жо... Поддержка похоже что до понедельника на выходных.В принципе и толку с них даже если б были.В лучшем случае посочувствуют и пообещают разобраться.

Жаба давит выходить, но стойкое чувство что эти выкидыши таси потом дороже обойдутся если что.Ну их нах...

З.ы.: отдельное "спасибо" за дополнительный кешбек )) Кэшбек тупо нельзя активировать.А так банк нормальный если не пользоваться.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 15:26

Re: Sportbank

За чорну картку не дають якесь виділене обслуговування?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 10:42

Re: Sportbank

После обновления приложения на версию 1.38.4 зайти в приложение на дет.
У кого-то есть старая версия, на 4пда тему спортбанка вообще убили...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 12:19

Re: Sportbank

ВIВ написав:После обновления приложения на версию 1.38.4 зайти в приложение на дет.
У кого-то есть старая версия, на 4пда тему спортбанка вообще убили...
Заходить
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:22

  2XL написав:За чорну картку не дають якесь виділене обслуговування?

ні
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:25

  посетитель написав:Деньги хрен выведешь.Работает всё через жо... Поддержка похоже что до понедельника на выходных.В принципе и толку с них даже если б были.В лучшем случае посочувствуют и пообещают разобраться.

Жаба давит выходить, но стойкое чувство что эти выкидыши таси потом дороже обойдутся если что.Ну их нах...

З.ы.: отдельное "спасибо" за дополнительный кешбек )) Кэшбек тупо нельзя активировать.А так банк нормальный если не пользоваться.

Кэшбек тупо нельзя активировать - те ж саме
Деньги хрен выведешь - те ж саме
А ось зняття валюти з спорта в касі ТАС - працює, 3 хв і валюта на руках, новенькими
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:46

  Sergion написав:новенькими

Нечувано для ТАСі.
klug
 
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